500'000 wollen gegen Trump demonstrieren

Über eines war Ben Becker sich am Vorabend der Amtseinführung von Donald Trump in Washington sicher. Seine Organisation Answer (Act Now to Stop War and Racism) wird bei Weitem die bessere Party schmeissen als der zukünftige Präsident der Vereinigten Staaten.

Trump erhielt Absagen

Donald Trump hatte grösste Schwierigkeiten bei der Suche nach Unterhaltungsgrössen für seine Amtseinführungsfestivitäten gehabt. Nicht so Answer, das sich als breite Koalition gegen Trumps Regierungsagenda versteht. Für die Bühne, die Answer vor dem Marine-Denkmal an der Pennsylvania Avenue, nur wenige Strassen vom Weissen Haus entfernt, aufgebaut hat, waren zahlreiche Musikgruppen vorgesehen. Deshalb hoffte Becker auch, dass seine Protestveranstaltung mindestens ebenso viele Anhänger findet, wie der offizielle Teil der Feierlichkeiten vor dem Kapitol. «Wir sind die Gegen-Inauguration.»

Per Facebook hatten sich 40'000 Menschen zur Veranstaltung von Answer angemeldet und das, obwohl Answer nur eine von 60 Gruppen ist, die für Freitag entlang der National Mall, der grossen Versammlungswiese im Herzen der Hauptstadt, Kundgebungen angekündigt hatten. Bis zu einer Million Menschen, die gegen die Präsidentschaft von Trump demonstrieren, hatten die Behörden für Freitag erwartet.

Joints gegen Trump

Die Protestveranstaltungen in Washington D.C. sollten an die grossen Demonstrationen während des Vietnamkrieges und der Bürgerrechtsära der 60er Jahre erinnern. Eine Organisation namens Communities Under Attack hatte schon im Vorfeld angekündigt, an den Eingängen zu den offiziellen Festivitäten Demonstranten zu platzieren, die mit Megafonen die Rechte all jener Gruppen einklagen, welche die Trump-Regierung zu marginalisieren droht: Muslime, Afroamerikaner, Einwanderer.

Die Tanzparty einer Schwulenorganisation an der K Street nahe des Regierungsviertels und das Verteilen von Joints durch die DC Cannabis Campaign, um die «Inauguration von Trump zuzustinken», waren ebenfalls schon vorher geplant worden.

Halbe Million Menschen für Samstag erwartet

Die weitaus grösste Anti-Trump-Veranstaltung wird allerdings erst am Samstag in Washington stattfinden. Bis zu 500'000 Menschen werden zum «Million Women March» in Washington erwartet. Der Marsch, der Ableger in den ganzen USA und auch in vielen Städten in Europa hat, soll laut Mitorganisatorin Bob Bland, «all jenen Gruppen eine Plattform geben, die bei dieser Wahl kein Gehör gefunden haben».

Ursprünglich war der Marsch als Reaktion auf Trumps Frauenfeindlichkeit und seine politischen Pläne geplant, die Frauen und Familien schaden. Doch Bland und ihre Mitstreiterinnen bestehen darauf, dass die Veranstaltung «niemanden ausschliesst». Die Hoffnung ist, eine breite Koalition des Widerstandes für die kommenden Jahre zu bilden.

Der Marsch ist, wie die meisten anderen der angemeldeten Veranstaltungen, friedlich und gewaltfrei geplant. Dennoch fürchten die Behörden in Washington, dass es an diesem Wochenende zu Ausschreitungen und zu Konfrontationen mit enormen Polizeiaufgebot kommen kann. Einige Organisationen wie die Gruppe Disrupt J20 haben Aktionen angekündigt, mit denen sie offizielle Veranstaltungen stören wollen.

Ein Sprecher der Gruppe sagte, die Mitglieder würden durchaus Verhaftungen riskieren. Die Behörden sehen dem gelassen entgegen. «Wir sind vorbereitet», sagte Jeh Johnson, der Minister für Heimatschutz, am Freitag. Angesichts von mehr als 20'000 uniformierten Beamten in der Stadt war das sicher keine Übertreibung. (Berner Zeitung)