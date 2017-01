Auf die Republikaner wartet der Elchtest im Kongress

Paul Ryan strotzt vor Zuversicht. Die Amerikaner hätten eine «Regierung der Einheit» gewählt, verkündete er vor der konstituierenden Sitzung des 115. US-Kongresses. Mindestens nach der Papierlage hat der Speaker recht. Die Republikaner kontrollieren Senat und Repräsentantenhaus und haben mit Donald Trump wieder einen der Ihren im Oval Office sitzen.

Bei Lichte betrachtet wartet auf die Führer der Konservativen eine sehr viel kompliziertere Lage. Die Mehrheit im Senat ist mit nur zwei Stimmen denkbar knapp. Im Re­präsentantenhaus dürfte der Dauerstreit zwischen Tea-Party-Abgeordneten und eher traditionellen Republikanern un­vermindert weitergehen. Und schliesslich bestehen seit Wahlkampftagen Soll­bruchstellen zwischen dem Populisten im Oval Office und Speaker Ryan selbst.

Als Elchtest könnte sich Barack Obamas Jahrhundertreform des Gesundheits­wesens erweisen, gegen die die Konservativen in den vergangenen sechs Jahren Sturm gelaufen sind. Ihr Problem besteht darin, bis heute keine echte Alternative zu Obamacare entwickelt zu haben. Damit dürfte es zunächst bei einer Resolution des Kongresses bleiben, die vollmundig das Ende von Obamacare ausruft, ohne das Gesetz in der Substanz anzutasten. Die eigentliche Ersetzung von Obamacare dürfte nach Einschätzung von Experten Monate bis Jahre in Anspruch nehmen. Ein ähnliches Problem stellt sich bei dem 2010 geschaffenen Regelwerk zur Stabilisierung des Finanzmarkts, dem so­genannten Dodd-Frank-Gesetz.

Einfacher gestaltet sich der Prozess bei der dritten Priorität der republikanischen Führung, dem Zurückrollen der Umweltregulierungen. Vieles davon kann der künftige Präsident beziehungsweise die ihm unterstehende Umweltbehörde EPA mit einem Federstrich rückgängig machen, weil Obama diese nicht im Kongress sondern per Dekret durchgesetzt hatte.

Ob die Konservativen im Kongress dagegen die geschätzt acht Milliarden Dollar für Trumps Mauer an der Grenze zu Mexiko auf den Tisch legen werden, bleibt ebenso ungewiss wie die Übernahme der Kosten für die Deportation von Millionen undokumentierter Einwanderer. Die Demokraten werden sich angesichts ihrer beschränkten Möglichkeiten mit ihrer Opposition auf Kernbereiche konzentrieren. Während sie Trumps Kabinettsmitglieder kaum aufhalten können, haben sie bis auf weiteres die Möglichkeit, die Nachbesetzung der Vakanz am Su­preme Court mit einem Filibuster auf­zuhalten.

Das grösste Risiko für die Republikaner bleibt der Übermut. Der Versuch, die unabhängige Ethikkommission auszuhebeln, die bisher über Interessenkonflikte wachte, liefert einen Vorgeschmack. Den Machttrunkenen fiel nicht einmal auf, dass sie damit das Versprechen Trumps unterminierten, «den Sumpf in Washington trockenzulegen». Der künftige Präsident intervenierte via Twitter. Im letzten Moment sah dieFraktionsführung gestern von diesem Vorstoss ab. (Berner Zeitung)