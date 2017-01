Auf einsamen Posten - Washington bereitet Trump einen eisigen Empfang

Vere Plummer (67) überlegt und überlegt. Nach einigen Minuten gibt der schwarze Rechtsanwalt auf. «Mir fällt niemand ein», antwortet der Washingtonian auf die Frage, ob er persönlich jemanden kenne, der bei den Präsidentschaftswahlen für Donald Trump gestimmt habe. Niemanden? Plummer nickt.

Die Frau neben ihm am Tisch der Nachbarschafts-Institution «Busboys & Poets» an der hippen 14ten Strasse kommt zu demselben Ergebnis. «Das ist eine tolerante Stadt. Hier hat jemand, der rassistische Sprüche macht, keine Chance».

Das ist keine Übertreibung. Im «District of Columbia» holte Trump bei den Präsidentschaftswahlen genau 12,723 Stimmen oder 4,1 Prozent. «Er wirkt hier wie ein Fremdkörper», findet Plummer. Während das mehrheitlich schwarze «DC» 2008 der Ankunft Obamas entgegenfieberte, liegt in den Tagen vor der Amtsübernahme eine bleischwere Stimmung über der Stadt.

Nur 90 Minuten Parade

Trump, der mit historisch niedrigen Zustimmungswerten um die 40 Prozent-Marke ins Weisse Haus zieht, spürt den eisigen Wind, der ihm am Potomac entgegenweht. Nicht nur von den 54 Abgeordneten, die seine Amtseinführung boykottieren. Sehr schnell gab er die Pläne auf, nach einer Siegesparade vom Trump-Tower über die 5th Avenue per Helikopter zur Vereidigung nach Washington einzuschweben.

Stattdessen hat sich der Reality-TV-Star für einen bescheidenen, fast kargen Rahmen entschieden. Trump und die künftige «First Lady» Melania werden bei nicht mehr als drei Bällen auftauchen. Die Parade vom Kongress zum Weissen Haus wird auf 90 Minuten zusammengestaucht.

Sein Inaugurations-Team fand nicht eine einzige Marschmusik-Kapelle aus Washington, die für ihn spielen wollte. Ein Star nach dem anderen erteilte Trump eine Absage. Die Liste reicht von Celine Dion über Elton John bis hin zu KISS.

Für das «Make America Great»-Konzert am Vorabend der Amtseinführung fand sich niemand anderes als der angestaubte Country-Barde Toby Keith und die B-List-Rocker «3 Doors Down».

Fans im Rostgürtel

Doch der künftige Präsident hat seine Fans. Diese stammen nicht aus DC oder der Unterhaltungswelt. Sie kommen aus den Trump-Hochburgen im Süden und Mittleren Westen, den ländlichen Regionen und den alten Industriestädten des Rostgürtels. Die Polizei stellt sich auf bis zu 900.000 Menschen ein.

Eine Herausforderung für die 28.000 Sicherheits-Beamten wird das Angesichts 62 angemeldeter Demonstrationen auf jeden fall. Fast allesamt sind «Anti»-Trump. Wie am historischen "Dupont-Zirkel", wo am Morgen der Amtseinführung (ganz legal) Trump-Gegner tausende Joints verschenken, die während der Rede des Präsidenten als Protestgeste angesteckt werden.

Als bester Ort in Washington, vor dem Eintreffen der Trump-Touristen, einen Anhänger des künftigen Präsidenten zu finden, stellte sich die «Benjamin Bar & Lounge» heraus, in dem vom Trump für einen dreistelligen Millionenbetrag umgebauten alten Postgebäude. Der billigste Cocktail an der Bar kostet 24 Dollar, das Bier acht.

«Das leisten wir uns», sagt der Ladenbauer Josh (34), der sich mit Ehefrau Nancy (32) einen Abend ohne Kinder im Fünf-Sterne-Hotel gönnen. «Unser Motto lautet, hart arbeiten und hart leben». Für das Zimmer im achten Stock blätterte das Paar 460 Dollar hin.

In nur acht Jahren baute Josh aus dem Nichts ein erfolgreiches Unternehmen auf, das heute zehn Angestellte beschäftigt. Obwohl sein Erfolg in die Obama-Zeit fällt, hat er für Trump gestimmt. «Der sagt wie es ist», erklärt er beim zweiten «John Willett»-Cocktail. Neugierig erkundigt er sich nach «den ganzen illegalen Muslims, die nach Deutschland gekommen sind». Obwohl er nie da war, ist er sich sicher: «Das ist eine Katastrophe».

Mit Blick aufs Minarett

Was Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und Tochter Ivanka wohl durch den Kopf geht, wenn sie aus ihrem neuen Heim am Tracy Place im vornehmen Diplomaten-Viertel «Kalorama» über ein Anwesen der russischen Botschaft auf das Minarett des Islamischen Zentrums schauen?

Die imposante Moschee liegt einen Steinwurf weit entfernt von dem 5,5 Millionen-Haus, das Trumps Lieblingstochter demnächst bewohnen wird. Gleich um die Ecke, in der Belmont Road, leben von diesem Freitag an die Obamas, die von Bill Clintons ehemaligen Sprecher Joe Lockhard ein charmantes Anwesen mit neun Schlafzimmern, achteinhalb Bädern und Fitnessstudio im Keller gleich oberhalb des «Rock Creek Parks» angemietet haben.

Debbie Toulu (53) freut sich ganz besonders auf die Obamas. «Sie haben Hunde wie wir», sagt die Nachbarin, die mit ihren beiden Pudeln an den Umzugswagen vor dem Haus der «First Family» vorbei spaziert. Ihre Vierbeiner könnten sich mit «Bo» und «Sunny» anfreunden. «Vielleicht machen wir eine Blockparty».

Dass die Kushners demnächst in Rufweite der Obamas wohnen, findet sie kurios. «Lasst uns hoffen, dass wir uns alle vertragen», meint Debbie. «Hier in der Nachbarschaft und als Nation». (Berner Zeitung)