Auto fährt in Menschen am Times Square

In New York ist ein Auto am Times Square in eine Menschenmenge gerast und hat nach ersten Angaben mehrere Personen verletzt. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters zählte am Donnerstag zunächst zehn Menschen, die vor Ort behandelt wurden. Laut CBS News handelt es sich bei dem Vorfall nicht um einen terroristischen Anschlag unter Berufung auf Polizeiangaben. Eine Person soll tot sein.

«Wir sammeln noch Informationen», sagte eine Sprecherin der Polizei der Nachrichtenagentur dpa. Fotos in sozialen Netzwerken zeigten ein Auto, das auf den Gehweg gefahren war und auf Pollern einer Verkehrsinsel hängen blieb.

MORE: At least one person dead after vehicle strikes pedestrians in New York's Times Square - Reuters witness — Reuters Top News (@Reuters) 18. Mai 2017

Die Polizei riegelte die Umgebung ab. Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar. Der Times Square ist bei Touristen sehr beliebt.

Ein von @p_huddy913 geteilter Beitrag am 18. Mai 2017 um 9:06 Uhr

#newyorkcity #timesquare #neveradullmoment Ein von @p_huddy913 geteilter Beitrag am 18. Mai 2017 um 9:03 Uhr

13 total patients currently reported at scene of motor vehicle accident in Times Square pic.twitter.com/ySwtL6ZLoc — FDNY (@FDNY) 18. Mai 2017

