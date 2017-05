Auto rast in Menschen – keine Hinweise auf Terror

In New York sind Medienberichten zufolge am Donnerstag eine Person getötet und 19 verletzt worden, als ein Auto in eine Menschenmenge am beliebten Times Square raste. Gemäss US-Regierungskreisen gab es keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund. US-Präsident Donald Trump wurde dennoch über den Zwischenfall informiert.

Nach US-Medien soll der Fahrer in den Händen der Polizei sein. Der Sender CBS berichtete unter Berufung auf die Polizei, eine Verbindung zum Terrorismus bestehe wohl nicht. Die Feuerwehr berichtete auf Twitter von einem «Verkehrsunfall». Ein Polizeisprecher sagte, es sehe eher nach einem Unfall aus. Der 26 Jahre alte Fahrer sei festgenommen worden. Es werde getestet, ob er Alkohol im Blut habe.

Der Fahrer war ein ehemaliger Soldat mit krimineller Vergangenheit. Das gab der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio rund zwei Stunden nach dem Vorfall bekannt. Es gebe nach bisherigem Kenntnisstand «keinen Hinweis darauf, dass es sich um eine terroristische Tat handelte».

There is no indication at this point that the incident in #TimesSquare is related to terrorism. More information to follow. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 18. Mai 2017

MORE: At least one person dead after vehicle strikes pedestrians in New York's Times Square - Reuters witness — Reuters Top News (@Reuters) 18. Mai 2017

Der Mann fuhr demnach in der Mittagszeit in falscher Richtung durch die Strasse am stets gut besuchten Times Square in Midtown, bevor er von der Fahrbahn abkam. Er fiel den Angaben zufolge schon früher wegen Alkohol am Steuer auf.

Ein Augenzeuge filmt Verletzte am Times Square. Video: Tamedia/AP

Fernsehbilder zeigten, wie Menschen auf Tragen weggebracht wurden. Das Auto kam an einem Laternenpfahl und Stahlbarrieren mit zwei Reifen in der Luft zum Stehen. Die Barrieren sind aufgestellt worden, damit Wagen nicht auf den Gehweg gelangen können.

Der Times Square in Manhattan ist einer der belebtesten Plätze der Welt. Der für seine Leuchtreklamen bekannte Platz an der Kreuzung Broadway und 7th Avenue ist auch bei Touristen sehr beliebt. Den Platz überqueren nach Zählungen der Times Square Alliance täglich rund 300 000 Menschen.

13 total patients currently reported at scene of motor vehicle accident in Times Square pic.twitter.com/ySwtL6ZLoc — FDNY (@FDNY) 18. Mai 2017

(kaf/sda/ddap/afp)