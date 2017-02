Bannons Kampf

Der Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, hat bei der CPAC-Konferenz, einem jährlichen Treffen von Konservativen, die Medien erneut scharf angegriffen: «Jeder Tag wird ein Kampf sein», sagte der 63-Jährige vor tausenden Aktivisten und erklärte die Medien damit erneut zur Oppositionspartei, die Trumps Agenda nicht verstehe.

«Alles, was Sie lesen»

Die Medien hätten als globalisierte Konzerne keinerlei Übereinstimmung mit der national ausgerichteten Wirtschaftspolitik Trumps. Gemeinsam mit Reince Priebus, dem Stabschef des Weissen Hauses, bekräftigte Bannon, dass der US-Präsident sämtliche Wahlversprechen umsetzen werde: «Er (Trump) ist manisch darauf fokussiert, die Versprechen Realität werden zu lassen», so Bannon, der aufgrund seiner Machtfülle von Spöttern gern mal als «Präsident Bannon» bezeichnet wird.

Bannon weiss seine Macht geschickt zu demonstrieren: Als Priebus andeutete, dass sich das Verhältnis zu den Medien eines Tages verbessern werde, widersprach Bannon sofort: «Wenn ihr denkt, dass sie (die Medien) uns das Land ohne Widerstand zurückgeben, dann habt ihr euch getäuscht.»

Auf die Frage, welche die grössten Fehler in der täglichen Berichterstattung über das Weisse Haus seien, meinte Bannon: «Alles, was Sie lesen.»

Fragestunde: Bannon und Priebus im Interview. (Quelle: Youtube/ABCNews)

Angesprochen auf die Regierungsarbeit, hob Bannon drei Hauptlinien hervor: Dies seien die Themen Einwanderung und nationale Sicherheit, Handel und ein Rückbau des administrativen Staates. Die USA hätten eine Geschichte und eine Herkunft, dementsprechend werde nun Politik gemacht, so Bannon.

Die Reaktionen auf Bannons ersten öffentlichen Auftritt seit Beginn von Trumps Präsidentschaft liessen nicht lange auf sich warten. So kommentierte der britische Guardian: «Steve Bannon hat seine Todesmaske fallen lassen – und es war kein schöner Anblick.»

Steve Bannon lifted his mask of death at CPAC. It wasn't a pretty sight | Richard Wolffe https://t.co/Kmm1bkxYMy

Diametral anders äusserte sich Trump-Beraterin Kellyanne Conway: Sie war begeistert von Priebus' und Bannons Leistungen und empfahl dem Duo, öfter im Fernsehen aufzutreten.

Loved watching Priebus and Bannon at #CPAC2017.

Please go on TV more often.