Blogger Yiannopoulos verlässt «Breitbart»

Der durch polarisierende Äusserungen bekannt gewordene Blogger Milo Yiannopoulos hat die rechte Online-Plattform «Breitbart» verlassen. Dies teilte er während einer öffentlichen Entschuldigung am Dienstag mit. Anlass waren seine publik gewordenen, befürwortenden Kommentare über Sex von Männern mit minderjährigen Jungen. Er sei Opfer einer «Hexenjagd der zynischen Presse» geworden, sagte er zugleich.

Yiannopoulos erklärte, als Jugendlicher sei er zwischen 13 und 16 Jahren Opfer von sexuellen Übergriffen durch zwei ältere Männer geworden. Dies habe ihn dazu veranlasst, zu glauben, er könne alles zu dem Thema sagen, «egal wie empörend». «Aber ich verstehe, dass meine übliche Mischung aus britischem Sarkasmus, Provokation und Galgenhumor vielleicht als Leichtsinn und ein Mangel an Fürsorge für andere Opfer wahrgenommen werden können.»

Here is a longer cut where Milo Yiannopoulos says that he "is advocating" for legal sex between 13 year olds! & older men. #CPAC2017 pic.twitter.com/1fiuv7TSKs