Clinton nennt Schuldige für ihre Wahlniederlage

Die gescheiterte US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton führt ihre Wahlniederlage unter anderem auf russische Einmischung, Frauenfeindlichkeit und fragwürdige Entscheidungen des FBI zurück. Sie sei auf der Siegerstrasse gewesen, als in den letzten Tagen vor der Wahl am 8. November eine Kombination von Ereignissen eingetreten sei, sagte Clinton am Dienstag bei einem Essen der Organisation Women for Women International und nannte den Brief von FBI-Direktor James Comey zu ihrem E-Mail-Verkehr.

Das FBI hatte seine Untersuchung zu Clintons Umgang mit dienstlichen E-Mails als Aussenministerin bereits abgeschlossen, als Comey Ende Oktober einen Brief an den Kongress schrieb und erklärte, es seien weitere E-Mails mit möglichem Bezug zu Clintons E-Mail-Affäre aufgetaucht. Erst Tage später teilte Comey mit, auch die neu entdeckten Nachrichten gäben keinen Anlass für ein Strafverfahren gegen Clinton.

Thank you so much to @HillaryClinton & @camanpour for the spectacular convo on women, peace & securitytoday! #SheBringsPeace pic.twitter.com/Jzs7lktN8V — Women for Women Intl (@WomenforWomen) 2. Mai 2017

Clinton sagte, auch die Veröffentlichung interner E-Mails der Demokraten auf der Enthüllungsplattform Wikileaks könne Menschen abgeschreckt haben. Zudem habe Frauenfeindlichkeit beim Sieg des Republikaners Donald Trump eine Rolle gespielt. Clinton räumte ein, dass sie eigene Fehler begangen habe und die Verantwortung für ihre Niederlage übernehme, sagte jedoch: «Ich glaube, wir haben wegen der Zwischenfälle in den letzten zehn Tagen verloren.» (chk/AP)