Die Macht der Betonburg

Es herrscht Krieg. So beschreiben Mitarbeiter der nach ihrem legendären Gründer J. Edgar Hoover benannten FBI-Zentrale die Stimmung in der Betonburg nur wenige Hundert Meter weit entfernt vom Weissen Haus. Das Federal Bureau of Investigation ist mit 35'000 Mitarbeitern die mächtigste Sicherheitsbehörde der USA – das ist zumindest die Meinung des wohl besten Kenners des FBI, des Publizisten Tim Weiner.

Für Trumps Chefstrategen Stephen Bannon verkörpert das FBI den Inbegriff all dessen, was er wenige Tage nach der Amtsübernahme des neuen Präsidenten als «deep state» denunzierte. Ein dichtes Netz aus Bürokraten, Geheimdienstlern und Juristen, die darauf aus seien, den Erfolg des 45. Präsidenten zu sabotieren.

So sieht es auch Trump, der mit der Entlassung Comeys die Büchse der Pandora zu schliessen versuchte. Seine Probleme begannen mit den Ermittlungen zu dem sorglosen Umgang Hillary Clintons mit ihren dienstlichen E-Mails. Seitdem beschäftigen sich Heerscharen an FBI-Ermittlern mit den leidigen E-Mails, die erst Clinton und nun Trump in Bedrängnis brachten. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die Hackerangriffe der Russen.

Bush biss sich die Zähne aus

In seinem Kündigungsschreiben an Comey wies der Präsident vergangene Woche selber auf die anhaltenden Russland-Ermittlungen als Grund für den Rauswurf hin. Der eingesetzte Sonderermittler Robert Mueller hat als ehemaliger Direktor und Vorgänger Comeys übrigens auch eine FBI-Vergangenheit. Nur Hoover, der die Bundespolizei zwischen 1924 und 1972 über ein halbes Jahrhundert führte, diente länger an der Spitze des FBI als Mueller.

An diesem biss sich schon Präsident George W. Bush die Zähne aus, als er versuchte, nach dem 11. September ein geheimes Überwachungs­programm ohne gesetzliche Grundlage zu verlängern. 2004 eilte Mueller mit dem damaligen stellvertretenden Bundesstaatsanwalt Comey an das Krankenbett von Justizminister John Ashcroft, um diesen von einer Unterschrift abzuhalten. Mit ­Erfolg.

Die Behauptung der Unabhängigkeit des FBI von Einflussnahmen durch die Politik ist eine stolze Tradition, die auf Hoover zurückgeht. Allerdings aus anderen Gründen. Der Direktor missbrauchte die Bundespolizei dafür, seine persönliche Macht in Washington zu sichern.

Hoover erpresste Kennedy

Hoover überführte das 1908 gegründete Bureau of Investigation (BOI), das Ermittlungen gegen Kriminelle über die Grenzen der Gliedstaaten hinweg koordinierte, 1937 in das FBI. Dort begann er, systematisch geheime Dossiers über Präsidenten, Politiker und Bürgerrechtler zu führen – Personen, die ihm irgendwie in die Quere hätten kommen können.

Nach seinem Tod 1972 fanden sich mehr als 1600 solcher Akten. Heute ist gut dokumentiert, wie Hoover das Material einsetzte. Er erpresste damit John und Robert F. Kennedy ebenso wie Martin Luther King. Seine bevorzugte Waffe: Indiskretionen über aussereheliche Affären.

Comey verteidigte die errungene Unabhängigkeit aus anderen Motiven. Er versteht das FBI als Garanten einer unabhängigen Justiz, die mit ihren unbestech­lichen Agenten für Sicherheit sorgt, aber auch die Verfassung verteidigt. Donald Trump verkalkulierte sich kräftig, als er dachte, er könne sich den Zweimetermann irgendwie gefügig machen.

Vertraute Comeys berichten, der FBI-Direktor habe Treffen mit dem neuen Präsidenten stets mit Unbehagen entgegengesehen. Bei einem privaten Dinner im Weissen Haus am 27. Januar fragte Trump den FBI-Chef direkt, ob gegen ihn ermittelt werde. Der Präsident versuchte ihn zu persönlicher Loyalität zu verpflichten. Comey bot dem von der Russland-Affäre genervten Trump Aufrichtigkeit an.

Im Februar nahm Trump einen weiteren Anlauf. Nach einem Routinebriefing schickte er Justizminister Jeff Sessions und Vizepräsident Mike Pence aus dem Oval Office, um mit dem FBI-Chef allein zu sein. Der FBI-Direktor hielt Einzelheiten der denkwürdigen Begegnung am 15. Februar dieses Jahres in einem Erinnerungsprotokoll fest.

Nach dem an die «New York Times» gelangten Memo forderte Trump Comey bei dem Vieraugentreffen auf, die Ermittlungen gegen den wegen seiner Kontakte zu Russland ­unhaltbar gewordenen nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen. «Er ist ein guter Mann», stellte sich Trump vor Flynn. «Ich hoffe, sie können das beenden.»

Kräftemessen geht weiter

Comey ging nicht auf den Wunsch ein. Im Gegenteil bestätigte er bei einer Anhörung im Senat, dass das FBI «im Rahmen der Spionageabwehr» untersuche, ob es Kontakte zwischen Personen aus dem Umfeld Trumps und der russischen Regierung gab. Er ­widersprach der Behauptung Trump entschieden, Barack Obama habe dessen Wolkenkratzer in Manhattan abhören lassen.

Als Comey mehr Ressourcen für eine Ausweitung der Ermittlungen anforderte, realisierte der Präsident, keine Kontrolle über den FBI-Direktor zu haben. Er feuerte den Mann, der seine möglichen Verstrickungen in die Russland-Affäre untersucht.

Mit diesem Vorgehen brockte sich Trump den Sonderermittler ein und liess Experten Parallelen zu Watergate ziehen. Selbst wenn mit Joe Lieberman ein ehemaliger Demokrat als Nachfolger Comeys an die Spitze des FBI rücken würde, ist das Kräftemessen zwischen dem Weissen Haus und dem FBI damit nicht beendet. (Berner Zeitung)