Ein Unbestechlicher ermittelt gegen Trump

Sinkende Kurse an der US-Börs

US-Präsident Donald Trump bereitet der Wallstreet Sorgen. Es sind nicht nur seine Skandale, sondern auch die Befürchtung, dass er seine angekündigte wirtschaftsfreundliche Politik nicht umsetzen kann. Am Mittwoch sind die Kurse auf den tiefsten Stand seit September gefallen.



S&P 500 und der Dow-Jones-Index gaben jeweils um 1,8 Prozent, die Technologiebörse Nasdaq um 2,6 Prozent nach.



Der Financial Select Sector SPDR ETF, ein Portfolio grosser US-Banken, rutschte gar um 3,2 Prozent ab. Die 500 reichsten Menschen des Planeten haben durch den Abwärtstrend gemäss dem Bloomberg Billionaires Index 35 Milliarden Dollar (34,4 Mrd. Franken) verloren.



Trump hat Steuerkürzungen versprochen, ein Infrastrukturprogramm über eine Billion Dollar angekündigt und eine Steuerreform zugesagt. Er wollte zudem gegen Länder wie China und Mexiko vorgehen, denen er vorgeworfen hat, Arbeitsplätze in der US-Produktion zu stehlen. Noch hat er nichts davon in die Wege geleitet.



So seien nicht die Skandale um Trump das eigentliche Problem, meint Brad McMillan, Investmentchef bei Commonwealth Financial Network. «Das Problem ist, dass die Märkte erwartet haben, dass es wesentliche politische Mass­nahmen für die Wirtschaft gibt. Doch die Wirtschaftspolitik schrumpft von Tag zu Tag, weil es so viele politische Probleme zu lösen gibt.»



Der Kursabstieg begann an dem Tag, an dem Berichte über die versuchte Einflussnahme von Trump auf den ehemaligen FBI-Chef James Comey ver­öffentlicht wurden. jd, Boston