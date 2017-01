Erst versucht er den Zwischen­rufer zu ignorieren. Dann spricht er über ihn hinweg. Schliesslich wendet sich Donald Trump direkt an den hartnäckigen Reporter von «Buzzfeed», der darum bettelt, eine Frage stellen zu dürfen. «Nein, Sie sind Fake-News», weist er diesen zornig zurück und erteilt demonstrativ einem Kollegen das Wort.

Was er von «Buzzfeed» hält, hatte er schon vorher zu Protokoll gegeben: «Ein versagender Müllhaufen». Auch der Nachrichtenkanal CNN bekam sein Fett ab, weil dieser wie die Kollegen des Onlinedienstes am Dienstagabend über ein explosives Geheimdienstdossier berichtet hatte.

Trump in der Sexfalle?

Dabei handelt es sich um ein 35-Seiten starkes Dokument, das ein pensionierter Geheimdienstmitarbeiter des britischen MI6 im vergangenen Sommer im Auftrag politischer Trump-Gegner zusammengetragen hatte.

Als Trump vergangene Woche von den Spitzen der US- Geheimdienste über Details des russischen Hackerangriffs informiert worden war, hatten diese eine zweiseitige Zusammenfassung des Dossiers dabei. Gedacht als Warnung an den gewählten Präsidenten, dass Moskau – sofern die Berichte wahr seien – etwas gegen ihn in der Hand haben könnte.

«Buzzfeed» publizierte anschliessend die delikaten Details von Mitschnitten angeblicher Perversionen mit Prostituierten in einem Moskauer Hotel, während CNN summarisch über «kompromittierendes Material» in der Hand der Russen berichtete. «Es ist eine absolute Schande, dass die Informationen nach aussen gelangt sind», empörte sich Trump bei der Pressekonferenz im Trump-Tower über die Indiskretion, die schon Monate zurückliegt. Die Verfasser des Dossiers seien «völlig kranke Leute», die «absoluten Blödsinn» produziert hätten.

Dann knüpfte er sich die Geheimdienste vor. Er werde nach der Amtseinführung prüfen lassen, was hinter den Kulissen gelaufen sei. Nicht wenige Analysten werten das als offene Kriegsansage an die Spitzen der eigenen Geheimdienste.

«Ich denke, das war Russland»

Als Kronzeugen zitierte Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der Berichte über Erpressungsmaterial in den Händen Moskaus als Fake-News zurückgewiesen habe. «Wenn Putin Trump mag, dann ist das ein Plus, kein Nachteil», verteidigte er seinen Flirt mit dem russischen Führer, räumte aber erstmals ein, dass der Hackerangriff auf dessen Konto ginge. «Ich denke, das war Russland.»

Trump umriss zudem Prioritäten für die ersten Amtstage. Er versprach, unmittelbar nach dem 20. Januar mit dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko zu beginnen, um sein Wahlkampfversprechen umzusetzen. Wie im Wahlkampf angekündigt, werde er Mexiko die Kosten dafür aufbürden, sagte Trump.

Obamas Warnung

Während sich Trump bei seiner ersten Pressekonferenz kampfeslustig zeigte, gab sich Barack Obama bei seiner Abschiedsrede in Chicago nachdenklich.

«Es ist gut, wieder zu Hause zu sein», leitete Obama den Rückblick auf das Erreichte seiner Präsidentschaft ein. Dann warnte er seine Landsleute davor, die ­Demokratie für selbstverständlich zu nehmen. Die Amerikaner müssten ihre Werte, den freien Handel, die Gewaltenteilung und die Menschenrechte verteidigen. (Berner Zeitung)