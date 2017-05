«Grenzmauer bauen, Mexiko zahlen lassen»

Der erst kürzlich von Donald Trump aus dem Sicherheitsrat entlassene Steve Bannon sorgt einmal nicht mit sich selbst für Schlagzeilen, sondern mit dem, was sich dahinter befindet – im wahrsten Sinn des Wortes.

Ein auf Twitter veröffentlichtes Foto zeigt den umstrittenen Chefstrategen mit Rabbi Shmuley Boteach an der Feier zur Unabhängigkeit Israels vor einem vollgeschriebenen Whiteboard im Weissen Haus. Über dieses Board wurde in Vergangenheit viel gemunkelt, doch Fotos davon sind nie aufgetaucht – bis jetzt. Wie der britische «Guardian» berichtet, zeigt es das erste Mal die gigantische To-do-Liste der Trump-Regierung.

With Steve Bannon and Debbie at the White House on #IsraelIndependenceDay2017. Thank u Steve for your love of Israel pic.twitter.com/xrU4nLUyYU