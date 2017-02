Guatemala will «Abtreibungsschiff» wegschicken

Guatemala will die Besatzung eines Schiffs ausweisen, die in internationalen Gewässern kostenlose Abtreibungen vornimmt. Neben der Crew müsse auch das von der niederländischen Nonprofit-Organisation Women on Waves betriebene Schiff die Gegend verlassen, hiess es in einer am Freitag verfügten Anordnung des für Einwanderungsfragen zuständigen Büros.

Schwangerschaftsabbrüche sind in Guatemala illegal. Das Gesetz erlaubt es der Regierung zudem, als Gefahr für nationale Interessen und die Sicherheit empfundene Ausländer auszuweisen.

Anweisung des Präsidenten

Vor der jüngsten Massnahme hatte das guatemaltekische Militär das Team von Women on Waves daran gehindert, Frauen für Abtreibungen vom am Pazifischen Ozean gelegenen Hafen Quetzal abzuholen. Dort befindet sich auch das Schiff. Das Militär hatte sich bei seinem Vorgehen auf Anweisungen von Präsident Jimmy Morales berufen.

Die Sprecherin von Women on Waves, Leticia Zenevich, hatte zuvor erklärt, das Schiff habe Guatemala als erstes Land in Lateinamerika angesteuert, weil dort die Frauenorganisationen stark seien. In einem Blogeintrag kündigte die Organisation an, die Ausweisungsanordnung anzufechten. Man habe nichts Illegales getan, erklärte sie. (foa/dapd)