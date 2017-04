«Ich liebte mein früheres Leben», sagte der ehemalige Immobilienunternehmer Donald Trump in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Nach 100 Tagen im Amt als US-Präsident stelle er fest: «Ich vermisse einiges, ich habe so viele verschiedene Dinge gemacht.» Und nicht nur das: Als US-Präsident arbeite er mehr als früher. «Ich dachte, es sei leichter», zieht Trump Zwischenbilanz.

Vom Auto- zum Staatenlenker

Trump, der bereits über die Zeit vor seiner politischen Karriere gesagt hatte, dass er kein Privatleben habe, zeigte sich überrascht, wie wenig privaten Spielraum das Amt an der Spitze der Supermacht USA lässt. Er müsse sich immer noch an seinen Personenschutz rund um die Uhr und andere Einschränkungen ge­wöhnen.

«Du lebst wirklich in deinem eigenen, kleinen Kokon. Die ­Sicherheitsmassnahmen sind so massiv, dass du wirklich nir­gendwo hingehen kannst», sagt Trump. Wenn er das Weisse Haus verlässt, wird er in einem SUV oder einer Limousine gefahren. Er vermisse es, selber hinter dem Steuer zu sitzen. «Ich liebe es, zu fahren», sagt der Präsident. «Jetzt kann ich nicht mehr selber fahren.»

Allerdings sind auch viele Dinge im Leben des 70-jährigen Ex-Geschäftsmanns, der im 26. Stock seines New Yorker Trump Tower in unermüdlichen Telefonaten sein Imperium leitete, gleich geblieben. Oft fährt der Präsident zu Treffen mit Freunden oder früheren Geschäftspartnern, um Rat zu suchen und um Kraft aus den Begegnungen zu schöpfen. Seine politischen Berater haben gelernt, das zu akzeptieren.

Endgültige Auszählung

Immer noch geht dem Präsidenten der Wahlkampf durch den Kopf, in dem er, für viele über­raschend, seine demokratische Kontrahentin Hillary Clinton schlug. «Hier, ihr könnt das nehmen, das ist die Landkarte mit der endgültigen Auszählung», sagt Trump während des Interviews.

Er reicht Karten der USA über den Schreibtisch im Oval Office. Die Regionen, in denen seine Republikaner gesiegt haben, sind rot gefärbt. «Das ist wirklich gut, nicht wahr?», sagt Trump. «Das Rote, das sind wir.» Für jeden der drei Reuters-Reporter liegen Fotokopien der Karten bereit. Trump hatte im Februar eine Untersuchung wegen angeblichen Wahlbetrugs bei der Präsidentenwahl angekündigt. Trump wurde dank der Wahlmännerstimmen Präsident.

Trumps Verhältnis zu den Medien ist angespannt. Schon während des Wahlkampfes geriet er mit vielen Medien aneinander. Weil er sich ungerecht behandelt fühlt, hat er seine Teilnahme am traditionellen Jahresessen der White-House-Korrespondenten, das heute stattfindet, abgesagt. «Aber ich würde nächstes Jahr kommen, absolut.» (Berner Zeitung)