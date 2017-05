«Ich hatte das Recht, die Informationen zu teilen»

US-Präsident Donald Trump hält es für «absolut» rechtens, Informationen mit Russland zu teilen. «Als Präsident wollte ich mit Russland Fakten teilen – wozu ich absolut das Recht habe, die den Terrorismus und die Luftverkehrssicherheit betreffen», schrieb Trump am Dienstag über den Kurzbotschaftendienst Twitter.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....