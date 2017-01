Ja, er hat es versucht

Barack Obama

Seine letzten Verfügungen als Präsident

Mit einer Reihe von Verfügungen hat US-Präsident Barack Obama versucht, vor seinem Ausscheiden Fakten zu schaffen – und damit seinen designierten Nachfolger Donald Trump herausgefordert. Ein Überblick über die wichtigsten Punkte.



Begnadigungen: Obama verkürzt kurz vor seinem Abgang die Haftstrafen von 209 Häftlingen und begnadigt 64 weitere, darunter die Whistleblowerin Chelsea Manning. Insgesamt milderte Obama in seiner Amtszeit die Strafen von 1385 Menschen ab, das sind mehr als unter den zwölf Präsidenten vor ihm zusammengerechnet.



Russland: Obama verhängt Sanktionen gegen Russland wegen mutmasslicher Hackerangriffe im US-Wahlkampf. Trump will bessere Beziehungen zu Moskau und hatte Zweifel an der Einschätzung geäussert, Russland stecke hinter den Angriffen.



Nahost: Obama entscheidet, kein US-Veto gegen eine UNO-Resolution einzulegen, in der ein Stopp von Israels völkerrechtswidrigen Siedlungen in den besetzten Palästinensergebieten gefordert wird. Trump will eine stärkere Unterstützung Israels.



Umweltschutz: Obama ver­bietet Ölbohrungen in grossen Teilen der arktischen Gewässer und im Atlantik. Trump dagegen will auf Kohle und Öl setzen.



Muslime: Obama ordnet die Schliessung eines nationalen Registers mit Daten hauptsächlich über muslimische und arabische Männer an. Trump will daraus eine Datenbank für terrorverdächtige Muslime machen.



Guantánamo: Schliessen konnte Obama das Lager auf Kuba nicht. Aber er entliess seit Trumps Wahlsieg 15 Häftlinge in andere Länder. Nun hat das Lager noch 45 Insassen. Trump will es nicht nur offen lassen, sondern neue Gefangene dorthin schicken. (sda)