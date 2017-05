Melania und Ivanka Trump tragen kein Kopftuch

US-Präsident Donald Trump hat seine erste Auslandsreise seit seinem Amtsantritt eröffnet. Er traf heute mit der Präsidentenmaschine auf dem Flughafen von Riad in Saudiarabien nach einem nächtlichen Flug aus Washington ein. Begleitet wurde er von First Lady Melania Trump, die bei der Ankunft auf dem Flughafen kein Kopftuch getragen hat. Im Tross des US-Präsidenten waren unter anderem auch dessen Tochter Ivanka und sein Schwiegersohn und Berater Jared Kushner. Auch Ivanka verzichtete auf eine Kopfbedeckung.

Begrüsst wurde Trump vom saudi-arabischen König Salman. Beide gaben sich die Hand. Trump sagte, es sei «eine grosse Ehre», dort zu sein. Der Monarch des ultrakonservativen Königreichs schüttelte auch Melania die Hand – was für viele strenggläubige Muslime in Saudiarabien ein anstössiges Verhalten sein dürfte.

Trumps vergessene Kritik an Michelle Obama

Michelle Obama, Ehefrau des amerikanischen Ex-Präsidenten Barack Obama, hatte im Januar 2015 bei Saudis für Empörung gesorgt, als sie bei einem Besuch in Riad ebenfalls mit offenen Haaren auftrat. Auch Trump gehörte zu den Kritikern der damaligen First Lady.

Auf Twitter schrieb er: «Viele sagen, es sei wunderbar gewesen, dass Frau Obama sich geweigert habe, ein Kopftuch in Saudiarabien zu tragen, aber sie wurden beleidigt. Wir haben genug Feinde.»

Rede vorbereitet, wenig geschlafen

Trumps Besuch hat das Ziel, stärkere Partnerschaften aufzubauen, um gegen Terrorismus in der Region anzukämpfen. Trump hofft auch, die Kontroversen um seine Regierung hinter sich zu lassen. Der Stabschef des Weissen Hauses, Reince Priebus, sagte zu Reportern an Bord des Flugzeugs, Trump habe den Flug damit verbracht, Mitarbeiter zu treffen, an seiner bevorstehenden Rede an die muslimische Welt zu arbeiten und etwas zu schlafen.

Trump ist der einzige Präsident in der Geschichte der USA, der Saudiarabien oder irgendein anderes mehrheitlich muslimisches Land zu seinem ersten Auslandsstopp im Amt gemacht hat. Der Schritt soll Respekt für die Region zeigen, nachdem Trump monatelang mit scharfer antimuslimischer Rhetorik Wahlkampf gemacht hatte. Trump hatte nach Amtsantritt versucht, Menschen aus mehreren vorwiegend von Muslimen bewohnten Staaten die Einreise in die USA zu verbieten. Gerichte haben seine Verfügungen dazu ausgesetzt.

Trump wird in Saudiarabien zur Einheit im Kampf gegen Radikalismus in der muslimischen Welt aufrufen. Dieser sei ein «Kampf von Gut gegen Böse», geht aus einem Rede-Entwurf hervor, der der Nachrichtenagentur AP am Freitag vorlag. Von seiner harten antimuslimischen Rhetorik aus Wahlkampfzeiten wird Trump demnach bei seinem Auftritt vor arabischen Staatenlenkern am Sonntag absehen.

Milliardenschwerer Waffendeal

Zudem werden in der Rede auch keine Referenzen zu Demokratie und Menschenrechten gemacht – Themen bei denen arabische Staatenlenker die Haltung der USA oftmals als moralisierend empfinden. Stattdessen geht aus dem Entwurf hervor, dass mit den traditionellen Verbündeten der Vereinigten Staaten im Nahen Osten neue Partnerschaften geschmiedet werden sollten, um Frieden und Stabilität zu gewährleisten. Nach Angaben des Weissen Hauses stand der Text noch nicht endgültig fest.

Berichten zufolge soll bei dem Besuch ein umfangreicher Waffendeal zwischen beiden Ländern abgeschlossen werden, der etwa 100 Milliarden Euro schwer sein könnte.

Weitere Stationen

Trump wird auch nach Israel reisen, eine Audienz bei Papst Franziskus im Vatikan haben und am Nato-Gipfel in Brüssel und am G7-Treffen auf Sizilien teilnehmen. US-Regierungsbeamte sagten, Trumps Besuch in den wichtigsten Stätten der Weltreligionen Judentum, Islam und Christenheit solle eine Botschaft der Einheit senden.

Dass Trump zum Auftakt nach Saudiarabien reise, unterstreiche den Einsatz der USA im Kampf gegen religiöse Fanatiker wie die Terrormiliz Islamischer Staat. «Er glaubt fest, dass die Glaubensstärke der Anhänger dieser Religionen gegen die Kräfte des Terrors aufstehen und schliesslich siegreich sein wird», sagte Aussenminister Rex Tillerson. (nag/sda)