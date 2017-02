«Nenn mich Tom. Ich werde dein schlimmster Albtraum»

Dreieinhalb Monate nach ihrer schweren Niederlage bei den Präsidentschafts- und Kongresswahlen haben die US-Demokraten einen Vertrauten von Ex-Präsident Barack Obama zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Ex-Arbeitsminister Tom Perez setzte sich am Samstag bei einer Parteiversammlung in Atlanta knapp gegen den linksgerichteten Kongressabgeordneten Keith Ellison durch.

Nach seiner Wahl rief Perez seine Partei zur Geschlossenheit auf, um Präsident Donald Trump kraftvoll entgegentreten zu können. Trump sei «der schlechteste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten», sagte Perez.

«Wir müssen sicherstellen, dass wir die Demokratische Partei einen und dass dieser Präsident nur eine Amtszeit haben wird.» Trump richtete über den Kurznachrichtendienst einen Glückwunsch mit sarkastischem Unterton an Perez. «Herzlichen Glückwunsch an Thomas Perez (...). Ich könnte nicht glücklicher für ihn oder für die Republikanische Partei sein!», schrieb der Präsident.

Call me Tom. And don't get too happy. @keithellison and I, and Democrats united across the country, will be your worst nightmare. https://t.co/fu7WvLofrD