Obama soll Trump vor Flynn gewarnt haben

Die Kontroverse um die Einstellung des kurz nach seiner Berufung zurückgetretenen Sicherheitsberaters von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn, hat neue Details zutage gefördert. Drei Mitarbeiter von Trumps Vorgänger Barack Obama sagten am Montag, Obama habe Trump in einem persönlichen Gespräch nach dessen Wahlsieg vor Flynn gewarnt. Trump hatte davor noch getwittert, Obamas Regierung habe Flynn doch die «höchste Sicherheitsbestätigung» gegeben.

Flynn, der wegen seiner Kontakte zu Russland zurücktreten musste, war in Obamas Amtszeit Chef des militärischen Geheimdienstes DIA gewesen, wurde dann aber entlassen. Der Sprecher des Weissen Hauses, Sean Spicer, wollte am Montag keine Frage zum Treffen Obamas mit Trump im Weissen Haus beantworten, in dem die Warnung Obamas vor Flynn erfolgt sein müsste. Er sagte aber, Trump sei nicht «unbedingt ein Fan» Flynns gewesen. Wenn Obama «ernsthaft besorgt» über Flynns Kontakte zu Russland und anderen Ländern gewesen wäre, hätte er ihm keine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen dürfen.

Trump hatte Flynn zum Nationalen Sicherheitsberater ernannt, ihn aber nach weniger als einem Monat gefeuert. Nach Angaben des Weissen Hauses war er entlassen worden, weil er Vizepräsident Mike Pence über seine Kontakte mit dem russischen Botschafter in den USA vor der Amtsübernahme Trumps im Unklaren gelassen hatte. (ij/AP)