Ölriese drosselt Förderung in Kanada

Ölfirmen in den USA fördern so viel wie seit Jahren nicht mehr. Allerdings stehen sie vor einer radikalen Veränderung ihrer Branche seit dem letzten Boom. Denn bei den nur langsam wieder anziehenden heutigen Preisen ist es zu kostspielig, Öl aus teuren Quellen wie dem kanadischen Teersand zu fördern.

Ein Drittel mehr Bohrtürme

Die Ölförderung ist in den Vereinigten Staaten auf rund 9 Millionen Barrel pro Tag gestiegen, rund 400 000 Barrel mehr als noch vor sechs Monaten. Dies geht aus Zahlen des US-Energieministeriums hervor. Rund ein Drittel mehr Bohrtürme als 2014 sind jetzt im Einsatz. Damals war der Barrelpreis von 130 Dollar (131 Franken) auf die Hälfte gesunken. Die US-Ölproduktion werde 2017 um weitere 130 000 Barrel pro Tag ansteigen, sagt die Investmentbank Goldman Sachs voraus. Trotz der zusätzlichen Produktion steigt der Ölpreis langsam an. Das liegt zum Teil daran, dass die Ölexporte Saudiarabiens zurückgegangen sind. Der Preis für Texas-Öl lag gestern in New York bei 53,55 Dollar und in London für Brent bei 56,24 Dollar.

Die immer noch niedrigen Ölpreise, die Konkurrenz durch Wind-, Solar- und andere er­neuerbare Energien sowie die kanadischen Emissionssteuern haben Bohren und Fördern in der Arktis, der Tiefsee und Kanadas Ölsandregionen weniger lukrativ werden lassen. «Aus mehreren Gründen sieht der Ölsand wie der Kandidat Nummer eins für ein mögliches Auflassen aus», sagt Jim Krane vom Bake Institute der Rice University im texanischen Houston. «Ein Problem ist, dass die Kosten dauerhaft höher sind. Und der hohe Kohlenstoffanteil macht die Sache noch schlimmer.»

Nicht rentabel

BP, Chevron, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell und Statoil haben schon auf Pläne hingewiesen, in den kanadischen Ölsandregionen und anderswo das Öl im Boden zu lassen. Und dies, obwohl die Firmen allein in den Sandfeldern der kanadischen Provinz Alberta rund 200 Milliarden Dollar an Investitionen getätigt haben.

Derzeit sind nur ein Fünftel der Ölvorkommen in Alberta rentabel auszubeuten, erklären die Marktforscher von Wood Mackenzie. Das «Wall Street Journal» meldete kürzlich, dass Ex­xon bald bekannt geben werde, dass die Vorkommen von 3,5 Milliarden Barrel Öl in Alberta nicht mehr rentabel gefördert werden könnten.

Der Verband kanadischer Ölproduzenten erklärte, die Investitionen in den Ölsandregionen würden in diesem Jahr um 11 Prozent zurückgehen, nachdem sie 2015 und 2016 schon um ein Drittel gesunken waren.

Weniger Personal

Die grossen Firmen wenden sich jetzt wieder verstärkt den Öl­gebieten in North Dakota, Texas und anderen Bundesstaaten zu, wo Öl durch Fracking gefördert wird. Das ist billiger als das Sandölverfahren. Die britische Marktforschungsfirma BMI Research geht davon aus, dass die Ölfirmen in diesem Jahr um 2,5 Prozent oder eine Milliarde Dollar mehr in Projekte investieren, die erste Steigerung seit 2014. Allerdings wird die Gesamtsumme noch unter den 269 Milliarden Dollar liegen, die die Branche 2014 investierte.

Die geringeren Arbeitskosten machen sich dabei bemerkbar. Die Ölfirmen haben erkannt, dass sie weniger Personal brauchen als früher. Das liegt an der Automatisierung und technischer Innovation. Michael Dynan, Vizepräsident beim Förderanlagenbauer Schramm in Pennsylvania, sagte: «Die Leute haben die Branche verlassen. Und sie kommen nicht zurück.» Von den 160 000 Arbeitern, die nach dem Einbruch des Ölpreises 2014 die Ölindustrie verlassen hätten, sei nur die Hälfte wieder eingestellt worden. «Das ist Routinearbeit, und die kann automatisiert werden», sagte Dynan. (Berner Zeitung)