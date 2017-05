Putin eilt Trump zu Hilfe

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch Berichten widersprochen, US-Präsident Donald Trump habe im Gespräch mit dem russischen Aussenminister Sergej Lawrow Geheimnisse verraten. Er könne dies auch beweisen, sagte Putin vor Journalisten am Mittwoch in Sotschi.

Er sei bereit, das Gesprächsprotokoll des Treffens an US-Abgeordnete zu übergeben, um sie über den Inhalt zu informieren.

Medienberichten zufolge sollen die von Trump an Lawrow weitergegebenen Informationen über die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vom israelischen Geheimdienst stammen. Dabei soll es um Pläne des IS gegangen sein, in Laptops versteckte Bomben an Bord von Zivilflugzeugen zu bringen und so Anschläge zu verüben. In Israel wurden die Berichte nicht bestätigt. (chi/sda)