Putin und Trump trafen sich heimlich nochmals

Beim G-20-Gipfel in Hamburg haben US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin nach neuen Angaben des Weissen Hauses ein weiteres Gespräch miteinander geführt. Nach einer kurzen gegenseitigen Begrüssung zu Beginn des Gipfels vor anderthalb Wochen sowie einem gut zweistündigen Gespräch hätten die beiden Staatschefs sich beim späteren Abendessen erneut ausgetauscht, teilte das Weisse Haus am Dienstag mit.

Das Gespräch habe am Ende des Abendessens stattgefunden, sagte ein Mitarbeiter des Weissen Hauses. Die Mitteilung löste in Washington Spekulationen aus, worum es bei dem Gespräch ging, wer ausser den Präsidenten beteiligt war und warum es bisher unerwähnt geblieben ist.

Kurze Unterhaltung beim Abendessen

US-Präsident Donald Trump hat auf Berichte über das inoffizielles Treffen mit Vorwürfen gegen die Medien reagiert. Die sogenannten Fake-News würden immer unehrlicher, schrieb Trump am Dienstagabend auf Twitter. Sogar ein Abendessen für alle 20 Staats- und Regierungschefs werde nun schon als böse dargestellt.

The Fake-News is becoming more and more dishonest! Even a dinner arranged for top 20 leaders in Germany is made to look sinister!