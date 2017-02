«Sie exportieren die nächsten Boston-Bomber»

US-Präsident Donald Trump hat einen mit Australien ausgehandelten Pakt zur Umsiedlung von Flüchtlingen mit scharfen Worten kritisiert. «Kann man das glauben? Die Obama-Regierung hat vereinbart, Tausende illegale Einwanderer von Australien zu übernehmen. Warum? Ich werde diesen dummen Deal überprüfen!», twitterte er am Mittwochabend.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!