Thank you, Mr. President!

Mit Donald Trump ist endlich wieder ein Präsident im Weissen Haus, der reichlich Stoff für Komiker liefert. Profiteur ist etwa die Comedyshow «Saturday Night Live», seit den 1970er- Jahren eine Institution in der US-Fernsehlandschaft. In der Sendung mimt Hollywoodschauspieler Alec Baldwin den Präsidenten mit zusammengekniffenen Augen und hervorgestülpten Lippen.

Seither gehen die Einschaltquoten durch die Decke. Hollywoodstar Scarlett Johansson gab als Trumps Tochter Ivanka ein Stelldichein. Zum Kult entwickelt sich derzeit aber die Parodie von Sean Spicer, Trumps Kommunikationschef im Weissen Haus. Komikerin Melissa McCarthy karikiert «Spicey» als cholerischen und unbeherrschten Mediensprecher mit schütterem Haar, der kritischen Journalisten schon mal Stühle entgegenwirft.

Was Anleger und Analysten kaum für möglich gehalten haben, ist in den ersten 100 Tagen von Donald Trumps Amtszeit tatsächlich eingetroffen: Die drei grossen US-Aktienindizes haben zugelegt. Ein Blick auf den S & P 500, der die 500 wichtigsten börsenkotierten US-Firmen abbildet, zeigt: Der Aktienindex ist seit Trumps Amteinführung am 20. Januar 2017 um 5,1 Prozent gestiegen. Im 100-Tage- Vergleich schneidet Trump somit besser ab als seine republikanischen Vorgänger Ronald Reagan, Richard Nixon und Dwight D. Eisenhower.

Der Enthusiasmus der Anleger erklärt sich vor allem mit Trumps Willen, seine Wahlversprechen per Dekret umzusetzen. Doch Analysten trauen der Hausse nicht. Sie verweisen auf Unsicherheiten und schwaches Wirtschaftswachstum. Das angekündigte Infrastrukturprogramm von einer Billion Dollar sei zu vage, und die Steuerreform sei noch nicht genehmigt.

Der Präsident spricht nur von der «failing ‹New York Times›» – der scheiternden «New York Times», wenn er seine scharfe Kritikerin nennt. Auch in Sachen Medien aber liegt Donald Trump so ziemlich neben den Fakten. Denn das US-Weltblatt boomt. Seinetwegen: Donald Trump. Über 250 000 zusätzliche Digi­talabos hat die «Times» im letzten Quartal 2016 verkauft. Die «Times» spricht vom «Trump Bump», dem Trump-Stoss ihrer Einnahmen. Sie hat damit zu­sätzliche Journalisten in Wa­shington angestellt, die Trumps Tweets ab 6 Uhr früh checken und stante pede reagieren.

«Es sind unsere grossen, harten Geschichten, die die Leser in Massen anlocken, das feuert unsere Redaktion an», sagte Chefredaktor Dean Baquet dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel». Nichts motiviere seine Leute mehr als ein Präsident, der es mit der Wahrheit nicht so genau nehme. Das gilt auch für andere Medien, aber die «New York Times» profitiert am meisten, weil ihr der New Yorker Emporkömmling Trump in inniger Hassliebe zugetan ist.

Zahllose weitere Profiteure von Trumps bizarrer Show fehlen in dieser Aufzählung. Etwa die US-Richter, denen Trumps Dekrete nicht Freude, aber Vollbeschäftigung bescheren. (met/svb)