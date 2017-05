Die Fluktuationsrate im Kabinettt des US-Präsidenten D0nald Trump scheint in diesen Tagen besonders hoch. Denn FBI-Direktor James Comey ist nicht der Erste, der seinen Schreibtisch unter Trump räumen musste. Dasselbe Schicksal teilen Sally Yates und Preet Bharara. Beide wurden unter Barack Obama eingestellt – und beide wurden während Ermittlungen gegen Trump entlassen.

First Pres Trump fired Sally Yates, then Preet Bharara. Now #Comey. Doesn't seem like an accident. We must have a special prosecutor. — Chuck Schumer (@SenSchumer) 9. Mai 2017

«Zuerst Sally Yates , dann Preet Bharara und jetzt James Comey. Der Mann, der die Ermittlung geführt hat. Das kann kein Zufall sein», sagte Chuck Schumer, Fraktionsführer der Demokraten im US-Senat, kurz nach der Bekanntgabe von Comeys Entlassung. Er fordert, dass ein unabhängiger Sonderermittler beauftragt wird, um Trumps Verbindungen zum Kreml zu untersuchen. «Jeder, den Trump mit der Russland-Untersuchung beauftragt, wird Angst haben, gleich wie Direktor Comey zu enden.»

Donald Trump feuert auf Twitter zurück und nennt Schumer eine heuchlerische Heulsuse, die seine Meinung über Comey in kürzester Zeit geändert hat. Ausserdem bestreitet er in allen Fällen, dass die Ermittlungen der Grund für die Kündigungen gewesen seien.

Cryin' Chuck Schumer stated recently, "I do not have confidence in him (James Comey) any longer." Then acts so indignant. #draintheswamp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2017

James Comey

Grund der Kündigung: Die Trump-Administration begründet den Rausschmiss mit einer Unzufriedenheit mit Comeys Handhabung der Investigation in Hillary Clintons E-Mail-Affäre. Im Kündigungsschreiben steht, dass man zum Schluss gekommen sei, dass Comey «nicht fähig sei, das Büro effektiv zu leiten».

Inhalt seiner Untersuchung: Comey leitete als Chef des FBI die Untersuchung von allfälligen Kontakten zwischen Trumps Wahlkampfteam und dem Kreml.

Stand der Ermittlungen: In einer Anhörung letzte Woche bestätigte Comey, dass die Untersuchung zwischen Trumps Wahlkampfteam und russischen Behörden weitergeführt werde. Es ist jedoch noch nicht klar, ob Comeys Nachfolger die Untersuchung weiterführen wird.

Sally Yates

Wer ist Yates? Unter Obama war sie stellvertretende US-Generalstaatsanwältin, unter Trump amtete sie vor Senator Jeff Sessions als Interimsjustizministerin.

Grund der Kündigung: Offiziell für ihre Weigerung, den ersten Schritt von Trumps Einreiseverbot für Bürger aus mehrheitlich muslimische Ländern umzusetzen.

«Die amtierende Generalstaatsanwältin, Sally Yates, hat das Justizministerium verraten, indem sie sich weigerte, eine gesetzliche Anordnung zum Schutz der US-Bürger umzusetzen», so der Sprecher des Weissen Hauses Sean Spicer.

Inhalt der Ermittlungen: Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu allfälligen Russland-Kontakten warnte Yates die US-Regierung, dass der ehemalige nationale Sicherheitsberater Michael Flynn nicht die ganze Wahrheit über seine Gespräche mit dem russischen Botschafter Sergej Kislyak sagt.

«Wir glauben, dass General Flynn, was die Russen betrifft, kompromittiert wurde», sagte Yates in einer Anhörung aus. «Um das Offensichtliche deutlich zu machen - man möchte nicht, dass der eigene Sicherheitsberater von Russen beeinflusst wird», so Yates. «Wir hatten das Gefühl, dass es entscheidend war, diese Information an das Weisse Haus weiterzureichen.»

Trump wirft Yates zudem vor, klassifizierte Informationen an die Presse geleakt zu haben:

Ask Sally Yates, under oath, if she knows how classified information got into the newspapers soon after she explained it to W.H. Counsel. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. Mai 2017

Stand der Ermittlungen:Yates sagte letzte Woche in einer Anhörung eines Senatsausschusses in Washington, sie habe Trumps Berater Don McGahn am 26. Januar über Kontakte Flynns zum russischen Botschafter Sergej Kisljak informiert. Der Geheimdienstausschuss des US-Senats fordert Flynn zur Übergabe von Unterlagen.

Trump nennt die Russland-Ermittlungen selbst eine von Steuergeldern finanzierte Scharade:

The Russia-Trump collusion story is a total hoax, when will this taxpayer funded charade end? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. Mai 2017

Preet Bharara

Wer ist Bharara? Ein prominenter, von Wall Street gefürchteter New Yorker US-Staatsanwalt. Seine Spezialität: Korruptionsfälle und Insider-Trading.

Grund der Entlassung: Weil er sich weigerte, freiwillig zurückzutreten, wurde er entlassen. Eigentlich ist es bei einem Administrationen-Wechsel üblich, die Staatsanwälte auszutauschen. Doch Trump hatte ihm zuvor versichert, dass er seinen Job behalten werde.

I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life. — Preet Bharara (@PreetBharara) 11. März 2017

Zur selben Zeit tweetete die demokratische Senatorin Elizabeth Warren, dass Bharara gehen musste, weil er «Macht über den Trump Tower» habe.

Preet Bharara had authority over Trump Tower. @realDonaldTrump called him directly, breaching protocol. 24 hrs later he was asked to resign. — Elizabeth Warren (@SenWarren) March 12, 2017

Bharara bestärkte dies mit folgender Aussage: «Ich möchte festhalten, dass es eine bewusste Entscheidung war, (seine) Meinung zu ändern und mich zu feuern, insbesondere wenn man den Zuständigkeitsbereich meines Büros beachtet.»

Inhalt der Ermittlungen: Bhararas Büro hatte mehrere laufende Ermittlungen, unter anderem eine gegen Trumps Lieblings-Fernsehstation Fox News. Und sein Büro soll in die von Barack Obama angeordnete mutmassliche Verwanzung des Trump Tower involviert gewesen sein.

Stand der Ermittlungen: Mitglieder beider Parteien sagen, dass es keine Beweise gibt, die Trumps Vorwürfe gegen Obama stützen. In einer Anhörung bestätigte dies Comey. Er habe keine Informationen, die Trumps Anschuldigung, er sei auf Anordnung Obamas heimlich abgehört worden, unterstützen können. (sep)