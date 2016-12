Trump holt weiteren Milliardär in sein Team

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat einen weiteren Milliardär in seinen Führungszirkel berufen: Der 80-jährige Carl Icahn, bekannt als scharfer Kritiker staatlicher Reglementierung, soll ihm als Sonderberater dienen, wie Trump am Mittwoch mitteilte.

Icahn sei einer «der grossartigsten Geschäftsmänner der Welt», erklärte Trump. Er sei ein exzellenter Verhandler und verfüge über die Fähigkeit, die Entwicklungen in der Finanz- und Wirtschaftswelt vorherzusagen. «Seine Hilfe dabei, die strangulierenden Regulierungen in unserem Land anzugehen, wird von unschätzbarem Wert sein.»

Karrierebeginn an der Wall Street

Icahn wird keinen Regierungsposten innehaben, kein Gehalt für seine Tätigkeit beziehen und keinen ethischen Regeln unterworfen sein, die seine Geschäfte als Investor einschränken. Der Geschäftsmann begann in den 60er Jahren an der Wall Street und hatte im Laufe seiner Karriere Top-Positionen in zahlreichen US-Konzernen wie Time Warner, Texaco oder Dell inne.

Icahn beklagte eine Flut neuer Regulierungen für die Wirtschaft, die unter dem scheidenden US-Präsidenten Barack Obama erlassen worden seien. «Es ist Zeit, der exzessiven Regulierung ein Ende zu setzen und unsere Unternehmer das tun zu lassen, was sie am besten können: Jobs schaffen», sagte er.

Exklusiver Zirkel

Seit seiner Wahl am 8. November hat Trump nach und nach sein Kabinett zusammengestellt und dabei einen exklusiven Zirkel aus Superreichen, Quereinsteigern aus der Geschäftswelt, Generälen und Ultrakonservativen berufen. Im Wahlkampf hatte sich Trump als Kandidat der kleinen Leute in Szene gesetzt und gegen die Wirtschaftselite gewettert.

(chi/AFP)