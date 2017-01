Trump nimmt Stellung zu Nordkoreas Atomtests

Der künftige US-Präsident Donald Trump sieht die USA nicht durch das nordkoreanische Atomwaffenprogramm bedroht. «Nordkorea hat gerade erklärt, die finale Entwicklungsphase einer Atomwaffe erreicht zu haben, die Teile der USA erreichen kann», schrieb Trump am Montagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. «Dies wird nicht passieren!»

Unklar war zunächst, ob er damit meinte, er würde Nordkorea im Falle des Falles stoppen oder ob er lediglich die Fähigkeit des Landes anzweifelte, eine entsprechende Rakete herzustellen. Trumps Berater waren für eine Stellungnahme vorerst nicht zu erreichen.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!