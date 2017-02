Trump riskiert neuen Atomwettlauf

Die Äusserungen in einem Exklusiv-Interview der Nachrichtenagentur Reuters kamen genauso unvermittelt wie Trumps Tweet vom 22. Dezember. Schon vor seinem Amtsantritt hatte der Präsident-in-Spe aus heiterem Himmel angekündigt, die Vereinigten Staaten müssten ihre «nuklearen Kapazitäten deutlich stärken und erweitern bis die Welt bei den Atomwaffen zu Sinnen gekommen ist».

Die Idee, nuklear aufrüsten, um die tödlichsten aller Waffen abzuschaffen, wiederholte Trump nun ein weiteres Mal mit anderen Worten. «Es wäre wunderbar, es wäre ein Traum, wenn kein Staat Atomwaffen hätte», erklärte der Präsident dem Interviewer. «Aber solange Staaten Atomwaffen haben, werden wir im Rudel ganz oben stehen.» Selbst wenn es sich dabei um «befreundete Staaten» handelte.

Beide Male nahm Trump vermutlich Bezug auf Russland. Im Dezember hatte Wladimir Putin am Tag vor dem «Nuke»-Tweet des Präsidenten angekündigt, das strategische Arsenal Moskaus zu modernisieren. Diesmal könnten die Äusserungen als Reaktion auf Berichte verstanden werden, wonach Russland unter Verletzung bestehender Abrüstungsvereinbarungen («Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty») einen Marschflugkörper stationiert hat.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. Dezember 2016

Experten rätseln, ob Trump mit seinen Äusserungen darauf abzielt, das von Vorgänger Barack Obama mit Putin ausgehandelte Abkommen über die Begrenzung der strategischen Atomwaffen («New START») aufzukündigen. In seinem ersten Telefonat mit dem russischen Präsidenten hatte Trump das Abkommen einen «schlechten Deal» genannt.

Das «New START»-Abkommen sieht vor, das beide Atommächte bis Februar 2018 ihre Bestände an Atomsprengköpfen im Gleichgewicht halten müssen. Es erlaubt beiden Seiten bis zu 1.500 strategische Nuklearwaffen in Gefechtsbereitschaft zu haben. Darüber hinaus verfügen sowohl die USA als auch Russland ein etwa gleich grosses Arsenal an Atombomben in ihren Waffenbunkern, die vor einem Einsatz erst noch aktiviert werden müssten.

«Dominanz Amerikas in der Welt erhalten»

Nach Schätzungen der «Federation of American Scientists» liegen die USA mit insgesamt 6800 atomare Sprengköpfe knapp hinter Russland mit 7000 Sprengköpfen. Dieser kleine Vorsprung Moskaus besteht seit den 70er Jahren, hat aber nach Aussagen von Experten strategisch keinerlei Bedeutung. Zumal das US-Arsenal in einem deutlich besseren Zustand ist.

«Kein amerikanischer Militärführer würde unsere Nuklearwaffen gegen das russische Arsenal eintauschen», meint John Tierney vom «Center for Arms Control and Non-Proliferation». Dies gelte erst recht für die bescheidenen Bestände Chinas, Frankreichs oder Nordkoreas. Zudem werde das US-Arsenal bereits jetzt für eine Billionen Dollar (engl. Trillion) über die nächsten 30 Jahre modernisiert.

Der Sprecher des Weissen Hauses Sean Spicer brachte mit seinen Interpretationen der Äusserungen Trumps wenig Licht ins Dunkel. «Die USA werden ihre Vorherrschaft in diesem Bereich an niemanden abtreten», erklärte Spicer auf Nachfrage. Wenn andere diese in Frage stellten, würde diese Regierung nicht bloss zuschauen. «Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass wir die Dominanz Amerikas in der Welt erhalten».

«Er sollte sich vielleicht erst einmal schlau machen»

Abrüstungsorganisationen reagierten mit Entsetzen auf die Äusserungen. «Einmal mehr hat Präsident Trump zu einem neuen nuklearen Rüstungswettlauf aufgerufen», klagt Bruce Blair von «Global Zero». Dies sei nach Jahrzehnten der Abrüstung «eine gefährliche Kehrtwende im Bereich der globalen Sicherheit».

Die Idee hinter Abkommen wie «New START» sei eben gerade keine Dominanz, sondern ein Gleichgewicht auf abnehmendem Niveau. «Er sollte sich vielleicht erst einmal schlau machen, bevor er so unverantwortliche Stellungnahmen gibt».

Nicht minder deutlich äusserte sich der Chef der «Arms Control Association» Daryl Kimball. Beide Seiten hätten «mehr als genügend Waffen» zur gegenseitigen Abschreckung. Der Kalte Krieg habe gelehrt, dass bei einem Rüstungswettlauf und einer waghalsigen Atompolitik niemand «im Rudel» ganz oben komme.

In dem Reuters-Interview hatte Trump die Stationierung des russischen Marschflugkörpers als eine «grosse Sache» bezeichnet, die das seit 1987 bestehende INF-Abkommen verletze. Er werde das Thema bei einem Treffen mit Putin zur Sprache bringen.

Ausserdem äusserte sich Trump zu dem Raketentest Nordkoreas, der ihn «sehr, sehr ärgerlich» gemacht habe. Der Präsident versprach, die Lieferung von Raketenabwehr-Systemen nach Südkorea und Japan zu beschleunigen. «Im Gespräch ist noch deutlich mehr als das. Lassen sie uns abwarten, was passiert». (Berner Zeitung)