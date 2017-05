Trump soll Comey unter Druck gesetzt haben

In der Russland-Affäre soll US-Präsident Donald Trump nach Medienberichten versucht haben, direkten Einfluss auf die Ermittlungen des FBI zu den Kontakten seines Teams nach Moskau auszuüben. Trump soll den inzwischen von ihm gefeuerten Direktor der Bundespolizei, James Comey, im Februar gedrängt haben, die Ermittlungen gegen seinen zurückgetretenen Sicherheitsberater Michael Flynn zu stoppen, wie mehrere US-Medien am Dienstag unter Berufung auf anonyme Quellen berichteten.

«Ich hoffe, Sie können das sein lassen», soll der Präsident demnach dem FBI-Chef bei einem Treffen im Februar im Weissen Haus gesagt haben. Comey sei so «entsetzt» über diese Aufforderung gewesen, dass er den Inhalt des Gesprächs in einem Memo festgehalten habe, meldete der Fernsehsender CNN. Der FBI-Chef habe dann hochrangige Mitarbeiter seiner Behörde das Memo sehen lassen.

