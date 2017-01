Trump will Mexiko-Mauer mit Steuergeldern bezahlen

Der Stab des designierten US-Präsident Donald Trump zieht es Berichten zufolge in Erwägung, die geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko mit Steuergeldern aus den USA finanzieren zu lassen. Trump bestätigte das Vorhaben indirekt. Am Ende werde er aber nach wie vor Mexiko für den Bau bezahlen lassen.

US-Gelder würden nur eingesetzt, um mit dem Bau rasch beginnen zu können, twitterte Trump am Freitag. Später würden die USA das Geld von Mexiko zurückbekommen.

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later!