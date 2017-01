Trumps Amtseinführung sorgt für Proteste

Einen Tag vor der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump haben in New York mehrere tausend Menschen gegen den Republikaner demonstriert. Unter den Teilnehmern der Demonstration war auch reichlich Prominenz aus Politik und Showbusiness. Wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete, versammelte sich die Menge am Donnerstag am Columbus Circle und auf der Strasse Central Park West am Central Park in der Nähe des Trump Towers.

Teilgenommen haben unter anderen New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio, die Schauspieler Robert de Niro und Alec Baldwin, die Popsängerin Cher und der Regisseur Michael Moore. Auf Transparenten war zu lesen «Trump täglich bekämpfen», «Gerechtigkeit und Bürgerrechte für alle» oder «Liebe triumphiert über Hass». «Morgen ist nicht das Ende. Es ist der Anfang», sagte de Blasio, ein erklärter Trump-Gegner insbesondere in Einwanderungsfragen. «Wir haben keine Angst vor der Zukunft.»

Filmemacher Moore forderte die Menge auf, künftig regelmässig bei ihren Volksvertretern im Kongress anzurufen. Dazu gab der Regisseur die Nummer einer Telefonzentrale weiter. Hollywoodstar Baldwin, der in der Comedy-Show «Saturday Night Live» Trump parodiert, gab vor Teilnehmern kurz eine entsprechende Einlage zum Besten. Amerikaner, die Trumps Agenda mit Argwohn beäugten, sollten mehr ziviles Engagement zeigen, mahnte er.

Trump wird am Freitag ins Amt eingeführt. Er wird der 45. US-Präsident. Der rechtspopulistische Milliardär hatte im Wahlkampf unter anderem mit ausländerfeindlichen und islamophoben Äusserungen für Empörung gesorgt. (chi/sda)