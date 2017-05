Trumps Sololauf erschreckt die Geheimdienste

Thomas Bossert zögerte nach ­Abschluss des Treffens des Prä­sidenten mit dem russischen Aussenminister Sergei Lawrow am vergangenen Mittwoch keinen Moment. Sobald er aus dem Oval Office verschwunden war, griff Trumps Berater für Heimatschutz und Spionageabwehr zum Telefon und informierte die Spitzen von CIA und NSA über das Geschehen.

Bosserts Mitarbeiter erhielten die Anweisung, aus dem Protokoll jene Passagen zu streichen, in denen Trump aus dem Nähkästchen plauderte. Er verriet den Russen dabei hochsensible Informationen über die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und deren Plot, mit in Laptops verstecktem Sprengstoff Flugzeuge in die Luft zu jagen.

Warnung sickerte durch

Bossert wusste, dass er handeln musste. Die von Trump an die grosse Glocke gehängten Informationen stammten von einem befreundeten Dienst im Mittleren Osten, der sie den USA mit strikten Auflagen überlassen hatte. Was Trumps Berater nicht wusste, ist, dass seine interne Warnung an die US-Geheimdienste brühwarm an die «Washington Post» weiterging.

Das Weisse Haus versuchte, den Exklusiv-Aufmacher zu entkräften. Es schickte den nationalen Sicherheitsberater H. R. McMaster vor die Kameras, der mit steinerner Miene verkündete: «Die Geschichte ist falsch. Zu keinem Zeitpunkt sind Geheimdienstquellen oder Methoden diskutiert worden.» Stimmt. Nur: Die «Washington Post» hatte nicht behauptet, es seien «Quellen oder Methoden» verraten worden. Das Blatt berichtete über die Preis­gabe hoch geheimer Informationen, die es den Russen ermöglichten, sich ihre Herkunft zu erschliessen und das Leben des beim IS eingeschleusten Spions zu gefährden.

Trump liess seine Mitarbeiter im West-Wing einmal mehr im Regen stehen. Wie nach der Entlassung von FBI-Direktor James Comey, als Trump zugab, «dieses Russland-Trump-Ding» habe eine Rolle dabei gespielt. Diesmal verkündete er via Twitter, er habe «das absolute Recht», mit Russland Fakten zu teilen.

Brisantes Timing

Analysten sagen, dass Trump rechtlich nichts zu befürchten habe. Verheerend hingegen sei es politisch und für die nationale ­Sicherheit. «Das ist entsetzlich», urteilt der sicherheitspolitische Experte Eliot Cohen. «Unbeabsichtigt, wäre dies ein Grund zur Entlassung für jede andere Person. Vorsätzlich wäre es Verrat.» In jedem Fall erschwert es die ­Kooperation mit ausländischen Diensten, auf die die USA im Mittleren Osten angewiesen sind.

«Das ist entsetzlich.»



Eliot Cohen

sicherheitspolitischer Experte

AP berichtet von einem europäischen Offiziellen, der ­bereits damit drohte, den Austausch zu beenden, «wenn Trump Geheimdienstinformationen an russische Diplomaten weitergibt». Das Timing wenige Tage vor Aufbruch zur ersten Auslandreise Trumps nach Israel könnte kaum brisanter sein: Nach einem Bericht der «New York Times» stammen die von Trump weitergegebenen Informationen aus israelischen Geheimdienstquellen. Über den Umweg Russland könnten die Informationen an den Iran gelangen – Israels Erzfeind. (Berner Zeitung)