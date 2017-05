US-Justizministerium setzt Sonderermittler ein

Das US-Justizministerium legt die Ermittlungen zu möglichen Verbindungen zwischen Russland und dem Wahlkampfteam von Donald Trump in unabhängige Hände: Vize-Justizminister Rod Rosenstein ernannte am Mittwoch den früheren Chef der Bundespolizei FBI, Robert Mueller, zum Sonderermittler. Mueller soll fortan die Ermittlungen in der Affäre führen, in der es um russische Interventionen im Wahlkampf zugunsten des jetzigen Präsidenten Trump geht.

Mit der Ernennung eines externen Sonderermittlers wolle er die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Ermittlungen garantieren, begründete Rosenstein die Berufung. «Angesichts der einzigartigen Umstände erfordert es das öffentliche Interesse, dass ich diese Ermittlungen unter die Führung einer Person stelle, die ein gewisses Mass an Unabhängigkeit von der normalen Hierarchie geniesst», erklärte Rosenstein.

US-Präsident Donald Trump hat auf die Einsetzung eines Sonderermittlers gelassen reagiert. Eine vollständige Untersuchung werde zeigen, dass es keine Absprachen zwischen seiner Wahlkampf-Kampagne und ausländischen Instanzen gegeben habe, erklärte Trump in einer Mitteilung am Mittwochabend. Er freue sich darauf, dass «diese Sache schnell abgeschlossen» werde. Er versprach zudem, dass er nie aufhören werde, für die amerikanische Bevölkerung und Belange, die für das Land wichtig seien, zu kämpfen.

Das Vertrauen des Volkes gewinnen

Die Rufe nach einem Sonderermittler waren in den vergangenen Tagen lauter geworden: Präsident Trump hatte vergangene Woche FBI-Chef James Comey unter fragwürdigen Umständen gefeuert. Er begründete die Entlassung auch mit den Ermittlungen des FBI zu möglichen Verstrickungen seines Teams mit russischen Wahlkampfinterventionen. Für grosse Aufmerksamkeit sorgten am Mittwoch Medienberichte, wonach der Präsident den FBI-Chef möglicherweise gedrängt hat, die Ermittlungen einzustellen.

Vize-Justizminister Rosenstein erklärte nun, zwar habe er grosses Vertrauen in die Unabhängigkeit und Integrität seiner eigenen Ermittler. Er halte einen unabhängigen Sonderermittler dennoch für nötig, «damit das amerikanische Volk volles Vertrauen in die Ergebnisse haben kann». Die Berufung des Sonderermittlers heisse aber nicht, «dass Straftaten verübt wurden oder dass irgendwelche Anklagen angebracht sind», betonte Rosenstein.

Der Vizeminister sagte Mueller «alle erforderlichen Ressourcen» zu, um «gründliche und vollständige Ermittlungen» leisten zu können. Er sei sich sicher, dass diese zu einem «gerechten Ergebnis» führen würden.

George W. Bush setzte Mueller ein

Mueller war im Jahr 2001 vom republikanischen Präsidenten George W. Bush zum FBI-Chef ernannt worden. In diesem Amt hat er sich parteiübergreifend grossen Respekt erworben. Im Jahr 2013 gab er den Chefposten an James Comey ab, der in der vergangenen Woche von Präsident Trump gefeuert worden war. Zuletzt arbeitete Mueller in einer eigenen Anwaltskanzlei; diese Tätigkeit lässt der neue Sonderermittler nach Angaben des Justizministeriums nun ruhen, um jeden Verdacht eines Interessenkonflikts auszuräumen.

Trump hatte einen direkten Zusammenhang zwischen Comeys Entlassung und den Russland-Ermittlungen hergestellt: «Als ich mich entschloss, es zu tun, habe ich mir gesagt, diese Russland-Sache mit Trump und Russland ist eine erfundene Geschichte», sagte er vergangene Woche in einem Interview.

Die Ermittlungen betreffen mutmassliche russische Hackerangriffe im Wahlkampf auf das Umfeld von Trumps Kontrahentin Hillary Clinton, dabei geht es auch um eine mögliche Verwicklung von Trump-Mitarbeitern. Der Präsident bestreitet dies energisch. (chk/AFP/AP)