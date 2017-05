US-Senat bittet Comey um Aussage

Ein Aufsichtskomitee des US-Repräsentantenhauses hat eine Anhörung dazu angesetzt, ob sich Präsident Donald Trump in FBI-Ermittlungen eingemischt hat. Er habe diese Anhörung auf den 24. Mai, also den Mittwoch in einer Woche, terminiert, teilte der republikanische Vorsitzende des Komitees, Jason Chaffetz, auf Twitter mit. Es werde den von Trump entlassenen FBI-Direktor James Comey um seine Aussage bitten, habe ihn bislang aber noch nicht erreicht.

Die Ankündigung kommt einen Tag nach der Enthüllung, dass Comey eine Notiz über ein Treffen mit Trump niedergeschrieben hat. Dabei soll Trump ihn gedrängt haben, die Ermittlungen zu den Russland-Verbindungen seines zu dem Zeitpunkt gerade zurückgetretenen nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn einzustellen. Das bestätigte eine Gewährsperson, die die Notiz gelesen hatte, der Nachrichtenagentur AP.