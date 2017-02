Venezuelas Oppositionsführer López bleibt in Haft

Das oberste Gericht in Venezuela hat die langjährige Haftstrafe gegen einen führenden Oppositionspolitiker bestätigt. Die Richter lehnten am Donnerstag die Berufung von Leopoldo López, dem Gründer der Oppositionspartei Voluntad Popular (Volkswille), ab. López war wegen Anstachelung zu Unruhen und Protesten gegen die Regierung von Präsident Nicolás Maduro zu fast 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Bei den Protesten im Jahr 2014 wurden 43 Menschen getötet.

López' Anwalt Juan Carlos Gutiérrez bezeichnete das Urteil als «absolute Ungerechtigkeit». Nun stehe nur noch der Weg vor die internationale Gerichtsbarkeit offen. Die Ehefrau von López, Oppositionspolitikerin Lilian Tintori, bezeichnete das Urteil als «nichtig», da es unter einer Diktatur gefällt worden sei.

«Einmischung und Aggression»

López und Tintori zählen zu den schärfsten Kritikern Maduros. Tintori hatte sich am Mittwoch im US-Bundesstaat Florida mit US-Präsident Donald Trump getroffen. Dieser hatte anschliessend im Kurzmitteilungsdienst Twitter López' «sofortige» Freilassung gefordert. Die venezolanische Aussenministerin Delcy Rodríguez nannte das Treffen eine «Einmischung und Aggression».

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al