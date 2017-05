Washington steht kopf – doch wo ist Spicer?

Die Stunden und Tage nach der Entlassung des FBI-Direktors James Comey waren für das Weisse Haus wohl einige der aufreibendsten während der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Die Presse überflutete die Trump-Regierung mit Fragen – doch wo war Pressesprecher Sean Spicer? Er diente während der turbulenten Zeit den USA in anderer Art und Weise, indem er seinen Dienst als Reservist der US-Navy leistete.

Spicer hat sich verpflichtet, monatlich für einige Tage als Reservist der Marine eingesetzt zu werden. Der 45-Jährige hatte sich 1999 der Marine-Reserve angeschlossen. Spicer, der den Rang eines Kommandeurs innehat, arbeitet dann im Pentagon als Experte für Öffentlichkeitsarbeit für einen Navy-Captain. Die Reservisten müssen mindestens ein Wochenende pro Monat plus zwei zusätzliche Wochen jährlich ihren Dienst ableisten. Unter besonderen Umständen könnten die Tage aber auch unter der Woche abgearbeitet werden, heisst es auf der Website der Navy.

An diesen Tagen muss dann Vize-Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders als Gesicht der Trump-Regierung herhalten. So auch am vergangenen Mittwoch – an einem der wichtigsten Tage des Präsidenten. Dass Huckabee Sanders für Spicer einsprang, befeuerte auch Spekulationen, dass Trump mit dem Gedanken spiele, Spicer langfristig durch die Tochter des ehemaligen Gouverneurs von Arkansas, Mike Huckabee, zu ersetzen.

«Ihr müsst mit mir vorliebnehmen»

Das Weisse Haus wies zurück, dass Spicers Posten auf der Kippe stehe. Huckabee Sanders' Einsatz wurde damit begründet, dass dies Teil eines weitreichenderen Plans sei, der 34-Jährigen mehr Zeit vor TV-Kameras zu geben, da sie die Nummer zwei nach Spicer sei. Auch die offiziellen Pressekonferenzen leitete Huckabee bereits vergangenen Donnerstag und Freitag – als Spicer ebenfalls Reserve-Dienst hatte. «Ihr müsst mit mir vorliebnehmen», sagte Huckabee Sanders den Journalisten bei dem nicht öffentlichen Briefing. «Also macht euch für spassige 24 Stunden bereit.»

Die Pressekonferenzen des Weissen Hauses, die auch übertragen werden und in denen sich Spicer fast immer einen hitzigen Schlagabtausch mit den Reportern liefert, sind mittlerweile zu einem Highlight geworden. Spicer erlaubte sich schon eine Reihe von Ausrutschern am Presse-Podium – die manchmal fast mehr Aufmerksamkeit bekamen als das, was er über die Trump-Regierung berichtete. (chk/AP)