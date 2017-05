Wenn der US-Grenzbeamte das Handy einfordert

Für ihn endete die Reise bereits an der Grenze: Ed Ou, ein kanadischer Fotojournalist, wollte von Kanada aus in die Hauptstadt des US-Bundesstaats North Dakota reisen, um über den Protest gegen ein Ölpipelineprojekt zu berichten. Es blieb beim Wollen. Über sechs Stunden wurde Ed Ou an der US-Grenze festgehalten. Die Grenzbeamten wollten auf seine Handys zugreifen, berichtete Ou gegenüber der «New York Times».

Mit der Begründung, er müsse seine journalistischen Quellen schützen, weigerte er sich, den Beamten Zugriff auf seine Handys zu geben. Doch dann nahmen ihm diese seine Geräte ab. «Später erhielt ich die Handys zurück. Die Spuren wiesen darauf hin, dass die SIM-Karten ausgewechselt wurden», ­ergänzte Ou. Am Ende wurde ihm der Zutritt in die USA verwehrt.

Deutlich mehr Kontrollen

Was die meisten USA-Reisenden nicht wissen dürften: In der Tat ist es nicht ausgeschlossen, dass sie ein US-Einreisebeamter nach dem Handy fragt. Die Regelung wurde nicht etwa vom neuen US-Präsidenten Donald Trump eingeführt. Bereits unter dessen Vorgänger ­Barack Obama wurden bei Einreisenden Mobiltelefone und andere elektronische Geräte überprüft. Die Grenz­beamten führten im Jahr 2015 rund 4800 Durchsuchungen durch. Ein Jahr später stieg die Zahl um das ­Fünffache an – auf 24'000 Durchsuchungen.

Ob bisher schon Schweizer Touristen ihr Handy abgeben mussten ist unklar. Dem ­Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), der amerikanischen ­Botschaft und der Fluggesellschaft Swiss liegen bislang keine Rückmeldungen von Schweizer Reisenden dazu vor.

Grenzbeamte mit viel Macht

Klar ist dagegen, dass die Rechtslage in den USA eine völlig andere ist als in der Schweiz: Während Polizeibeamte hierzulande ohne richterliche Genehmigung kein Smartphone durchsuchen dürfen, gelten für US-Grenzbeamte andere Regeln: Bei Verdacht auf Rechtsverletzung dürfen sie Durchsuchungen ohne Richterentscheid vornehmen. Eine im Jahr 2009 veröffentlichte Regelung stützt dies.

Trump will strenges Regime

Seit Mitte Januar ist nun ­Donald Trump in den USA an der Macht. Die «extreme Sicherheitsprüfung» zur Bekämpfung des Terrorismus war eines seiner Wahlkampfthemen. Das «Wall Street Journal» erwartet, dass die USA Sicherheitsprüfungen bei Touristen und Visumbewerbern aus den 38 Visa-Waiver-Ländern verschärfen werden. Zu den Visa-Waiver-Ländern gehören neben der Schweiz viele andere Indus­trieländer.

US-Reisende müssen sich auf eine grössere Neugier der US-Behörden gefasst ­machen. Gemäss «Wall Street Journal» könnte es beispielsweise so weit kommen, das jeder USA-Reisende seine Handykontakte offenlegen muss. Entscheide dazu sind indes noch nicht gefallen.

Kürzlich berichtete das «Wall Street Journal», dass das US-Aussenministerium die US-Botschaften und Konsulate angewiesen hatte, ­Visumbewerbern zusätzliche Fragen zu stellen: Zum Beispiel sollen Bewerber sämt­liche E-Mail-Adressen und ­Social-Media-Profilnamen, die sie in den letzten fünf Jahren ­benutzten, auflisten. Auch Bankauszüge interessieren die US-Behörden. Derzeit ist unklar, ob diese Weisung bereits umgesetzt wird.

Die US-Botschaft will nicht verraten, ob diese Fragen auch Schweizer Reisenden in die Vereinigten Staaten gestellt werden: «Solche Weisungen sind Teil der internen Kommunikation, die weder öffentlich geteilt noch kommentiert wird. Das Aussenministerium wird die Öffentlichkeit über ­Änderungen, die Einreisende in die Vereinigten Staaten betreffen, informieren.»

Auch das EDA will zu dieser Frage keine konkreten Angaben machen: «Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine offizielle Kommunikation von den amerikanischen Behörden zu den ­Entwicklungen der Sicherheits­kon­trollen», teilt EDA-Sprecher Pierre-Alain Eltschinger mit. Die Rahmenbedingungen für die Teil­­nahme am Visa-Waiver­Programm oder für Visum­beantragungen blieben unverändert. «Dennoch, wie bei jedem souveränen Staat, können die Vereinigten Staaten jederzeit die Ein­reisebestimmungen weiterentwickeln», ergänzt EDA-­Sprecher Eltschinger.

Die Frage nach Passwörtern

Die erweiterten Sicherheitsvorkehrungen führten zu kontroversen Diskussionen. Dabei zeigte sich deutlich, in welche Richtung die Regierung Trump arbeitet. US-Heimatschutzminister John Kelly sagte in einer ­Anhörung vor dem Kongress: «Wir denken über eine ausgeweitete oder zusätzliche Überprüfung nach. Wir könnten ­beispielsweise fragen: ‹Welche Websites besuchen Sie?› Wir könnten sagen, dass sie uns ihr Passwort geben sollen. Wer nicht kooperieren will, kommt nicht rein.»

Die Überprüfung der Internetaktivität könne Teil eines Massnahmenpakets sein, mit der auf mögliche Bedrohungen reagiert werden solle, erklärte ­Kelly. ­Zudem arbeite die Trump-Regierung an einer vom Präsidenten stammenden Idee für einen «ideologischen Test» für Ein­reisende. Dieser Test könnte ­Fragen beinhalten wie ­etwa, wen man bei einer militärischen ­Operation als legitimes Ziel ­betrachte.

Als Antwort auf Kellys Anhörung kritisierte eine Koalition von 50 Bürgerrechtsgruppen und anderen Organisationen, die Forderung nach ­Passwörtern sei ein direkter ­Angriff auf die Grundrechte, inklusive Meinungsfreiheit. Sie befürchtet zudem, diese Regelung könnte ausländische Regierungen auf den Plan rufen, ihrerseits die Herausgabe von Passwörtern bei US-Bürgern zu verlangen. (Berner Zeitung)