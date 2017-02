Wer ist Nils Bildt?

Bei einer wahlkampfartigen Rede vor tausenden Anhängern in Florida hat US-Präsident Donald Trump am letzten Wochenende einen Anschlag in Schweden herbeizitiert, der gar nicht verübt worden ist. Nun hat Fox News das Thema erneut aufgegriffen und dabei einen Experten eingeladen.

Als Gesprächspartner hatte Bill O'Reilly, Moderator der Show «The O'Reilly Factor», die USA-Korrespondentin Anne-Sofie Näslund von der schwedischen Zeitung «Expressen» und einen Mann namens Nils Bildt eingeladen. Der US-Nachrichtensender, auf den sich Trump regelmässig als Informationsquelle bezieht, hat Bildt als «schwedischen Berater für Verteidigung und nationale Sicherheit» bezeichnet.

Nie von Bildt gehört

Bildt sprach im Fernsehen davon, dass Schweden ein Problem mit der Kriminalität habe, aber über Einwanderung nicht offen geredet werden dürfe und dass das Land unfähig sei, Flüchtlinge sozial zu integrieren.

Der schwedischen Zeitung «Dagens Nyheter» kam Bildt offenbar komisch vor und fragte beim schwedischen Verteidigungs- und auch beim Aussenministerium nach: Beide Behörden gaben bekannt, dass man noch nie von dem angeblichen Berater Bildt gehört habe.

