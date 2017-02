Wie ein Elefant im Porzellanladen

Das Parteisymbol der US-Repu­blikaner ist der Elefant. Donald Trump benimmt sich zu Beginn seiner Amtszeit als amerikanischer Prä­sident wie einer im Porzellanladen. Er eröffnet Fronten gegen aussen und vertieft Gräben im Innern. Trump treibt Keile in die Gesellschaft.

Trumps «America first»-Mission hat nur zwei Wochen nach Amtsantritt erste Konturen bekommen und strahlt schon weltweit aus. Mit seiner Ankündigung, die Mauer an der mexikanischen Grenze tatsächlich bauen zu wollen, provoziert er das südliche Nachbarland, aber ganz ne­benbei stösst er auch jene über 30 Millionen Amerikaner vor den Kopf, die mexikanische Wurzeln haben.

Trumps Bannstrahl gegen Menschen aus sieben muslimischen Staaten löst Pro­teste in amerikanischen Grossstädten und Empörung und Besorgnis in vielen Ländern aus. Trump knöpft sich nicht verbrecherische Regimes vor wie einst George W. Bush mit der «Achse des Bösen», sondern er stellt Muslime bestimmter Nationen unter Generalverdacht. Mit der umgehenden Entlassung der Justizministerin, die das befristete pauschale Einreiseverbot keine gute Idee fand, diszipliniert er sein Kabinett.

Noch ist nicht erkennbar, wer Trump Grenzen setzt bei seiner eigenwillig-unverfrorenen Neuinterpretation von Amerika als dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wird es seine Regierung oder seine Partei sein? Der Kongress oder die Justiz? Läuft er in Russland auf oder in China? Bringen ihn die Demonstranten zur Räson oder die Wirtschaftskapitäne oder gar Europa? Oder niemand?

Subtile Taktik ist nicht Trumps Ding. Für Differenzierungen und Kompromisse hat er bisher weder Zeit noch Lust. An viele Konventionen fühlt er sich nicht gebunden, zivilisatorische Errungenschaften zählen wenig. Europa hat er zwar bisher noch nicht explizit ins Visier genommen. Den Brexit aber findet er «grossartig», die Nato und die Europäische Union scheint er nicht sonderlich ernst zu nehmen. Er rührt damit am Grundstock jener trans­atlantischen Wahrheiten, die man in Westeuropa seit dem Zweiten Weltkrieg für gesichert gehalten hat. Die Vereinigten Staaten als politischer Verbündeter, Amerika als Schutzmacht.

Alarmiert sind viele Menschen in Osteuropa. Der befürchtete Deal: Wladimir Putin und Trump bilden eine Anti-Terror-Allianz in Syrien, und Washington hebt die Sanktionen gegen Moskau auf. Später könnten sich der russische Bär und der amerikanische Elefant Europa (erneut) in Interessensphären einteilen.

In einem offenen Brief an Trump ver­suchen frühere osteuropäische Spitzenpolitiker, ihn von einem Schulterschluss mit Putin abzuhalten. Sie warnen vor der Aufhebung der Sanktionen gegen Moskau und davor, die «Teilung der Ukraine» zu akzeptieren. «Ein Deal mit Putin wird keinen Frieden bringen. Im Gegenteil, er macht Krieg wahrscheinlicher», steht im Schreiben, das von sechzehn Persönlichkeiten unterzeichnet wurde, darunter die früheren Aussenminister von Tschechien und Polen, Karel Schwarzenberg und Radoslaw Sikorski, oder die lettische Ex-Präsidentin Vaira Vike-Freiberga.

2009 hatten sich ebenfalls osteuropäische Exponenten – unter ihnen Vaclav Havel und Lech Walesa – an Präsident Barack Obama gewandt. Sie warnten vor «falschen Zugeständnissen an Russland» und vor Nationalismus und Populismus. Mit gewaltsamen Annexionen und Grenzverschiebungen hatten sie nicht ge­rechnet. Die Unterschiede zwischen den Briefen von 2009 und 2017: Jener an Obama kam erst ein halbes Jahr nach Amtsantritt. Und Trumps Vorgänger hatte ein offenes Ohr dafür.

Ob aber der 45. US-Präsident für Argumente der Vernunft überhaupt zugänglich und ob er offen für Vermittlungs­versuche ist, dafür gibt es bisher keinen Tatbeweis. Die deutliche Kritik an Moskau von Trumps UN-Botschafterin Nikki Haley bei ihrem ersten Auftritt im Sicherheitsrat wegen der «aggressiven Handlungen» in der Ostukraine lassen da zumindest hoffen. Ob aber Trump selbst die Nato für «obsolet» oder für wichtig hält, bleibt auch zwei Wochen nach Amtsantritt eine offene Frage. (Berner Zeitung)