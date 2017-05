«Wir haben uns nicht mit Russland abgesprochen»

US-Präsident Donald Trump hat mögliche Verbindungen seines Wahlkampfteams nach Moskau deutlich zurückgewiesen. «Es gibt keine Geheimabsprachen zwischen mir, meiner Kampagne und den Russen», sagte er im Fernsehinterview mit dem US-Sender NBC am Donnerstag. Zudem erklärte er, die Russen hätten die Wahl nicht beeinflusst.

Generell versicherte er aber, offen für Ermittlungen zu sein. «Wenn Russland oder jemand anderes versucht, in unsere Wahlen einzugreifen, ist das eine schreckliche Sache.» Er wolle der Sache auf den Grund gehen und sicherstellen, dass so etwas nie wieder passiere.

