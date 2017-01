Wird Trump die Sanktionen gegen Russland beenden?

Der künftige US-Präsident Donald Trump erwägt, Sanktionen gegen Russland zu beenden. Sollte Moskau den USA bei der Bekämpfung von Terroristen und bei der Erreichung anderer für die USA wichtigen Ziele behilflich sein, könnten Strafmassnahmen eingestellt werden.

Das sagte Trump laut am Freitag vorab veröffentlichten Auszügen eines Interviews des «Wall Street Journal». Mindestens eine gewisse Zeit lang sollten die Sanktionen jedoch noch aufrechterhalten werden.

Der scheidende Präsident Barack Obama hatte Ende Dezember wegen mutmasslicher Hackerangriffe auf die US-Präsidentenwahl Russland mit Sanktionen belegt.

Angriff auf Chinas Währungs- und Handelspolitik

Mit Blick auf China sagte Trump, dass er nicht wie seine Vorgänger an der «Ein-China-Politik» festhalten müsse. Der Republikaner hat nach seiner Wahl im November wiederholt vor allem die Währungs- und Handelspolitik Chinas angegriffen.

Bislang erkennen die USA die Position Chinas an, dass der Inselstaat Taiwan ein Teil der Volksrepublik ist. Trump tritt am 20. Januar die Nachfolge Obamas an. (kko/sda)