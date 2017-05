«CIA plant Ermordung Kims»

Nordkorea hat die Geheimdienste der USA und Südkoreas schwer beschuldigt: «Die CIA und der Südkoreanische Geheimdienst planen die Ermordung Kims Jong-uns», berichten die Staatsmedien. Demnach wollen sie einen Giftanschlag auf den Machthaber verüben. Eine von beiden Ländern unterstützte Terroristengruppe sei in Nordkorea mit dem Ziel eingedrungen, Kim mit einer biochemischen Substanz zu töten.

Das habe das nordkoreanische Ministerium für Staatssicherheit am Freitag erklärt, berichteten die nordkoreanischen Staatsmedien. In der Erklärung wurden die CIA und Südkoreas Geheimdienst als Terroristengruppen bezeichnet und mit ihrer Zerstörung gedroht.

Die Lage in der Region ist wegen des aggressiven Ausbaus des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms sehr angespannt.

IAEA spricht von Fortschritten bei Atomprogramm

Die nuklearen Drohungen Nordkoreas sind nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ernst zu nehmen. «Wir haben Anhaltspunkte, dass das Nuklearprogramm so vorangeht wie Nordkorea es verkündet», sagte IAEA-Chef Yukiya Amano der «Süddeutschen Zeitung» vom Freitag. «Alle Indizien deuten darauf hin, dass Nordkorea Fortschritte macht, und das bereitet uns Sorgen.»

Die IAEA habe zwar seit dem Jahr 2009 keine Inspekteure mehr in Nordkorea, überwache die Entwicklung des nordkoreanischen Atomprogramms aber mit Satellitenbildern, sagte der Japaner. So sei festgestellt worden, dass sich die Grösse eines Geländes, auf dem ein US-Wissenschaftler bei einem Besuch im Jahr 2010 eine Anreicherungsanlage gesehen habe, verdoppelt habe. Die Nordkoreaner hätten um die Anreicherungsanlage herum weitere Anlagen gebaut hätten, was besorgniserregend sei. (rub/sda)