Endlich Post für Tonga

170 Inseln im Pazifik formen das Königreich Tonga. Über 2000 Kilometer nordöstlich von Neuseeland gelegen, erstreckt sich der Inselstaat über 800 Kilometer. Die meisten der Inseln sind unbewohnt, doch die rund 100'000 Tongaer verteilen sich immerhin auf 36 Inseln.

Für die Post im Königreich ist das eine Herausforderung: Briefe und Pakete können nur per Boot oder Flugzeug zugestellt werden, und meist fehlen auch noch konkrete Adressen. Viele schreiben Briefe, auf denen nur Name, Ortschaft und Insel vermerkt sind, jedoch weder Strasse noch Hausnummer. Briefe wurden deswegen häufig in Postfächern gesammelt. Aber das soll sich jetzt ändern.

Postzustellung ohne Strassenname und Hausnummer

«Nicht ausgelieferte Post stapelt sich hier», beklagte sich Siosifa Pomana von der Tonga Post bei der «New York Times». «Wir müssen uns oftmals auf eine Beschreibung verlassen: In diesem Dorf, auf der linken Seite, da ist ein Mangobaum und auf der rechten Seite ist dieser Kerl mit den zwei Hunden.» Da sei schon ganz schön schwierig, die Post auf diese Weise korrekt zuzustellen.

Doch diese Probleme haben ab sofort ein Ende. Denn Tonga rollt derzeit ein neues Adresssystem aus. Das aus Grossbritannien stammende Produkt der Firma What3Words teilt die Welt in drei Meter mal drei Meter Quadrate ein und weist jedem einzelnen dieser Quadrate eine einmalige Drei-Wort-Adresse zu. Die Adresse des Postamts in Tonga lautet beispielsweise «international.bashfully.placidity». Insgesamt bietet das System 14 Sprachen an. Sämtliche Länder dieser Erde sind mit dem Raster überzogen, auch die Meeresflächen dazwischen. Wer sein Haus nicht per Karte finden kann, kann es auch per Satellitenaufnahme identifizieren und so seine Adresse feststellen.

57 Billionen Drei-Wort-Kombinationen

Um global so eine akkurate Lokalisierung auf nur neun Quadratmetern zu bewerkstelligen, musste das Londoner Jungunternehmen einen speziellen Algorithmus entwickeln. Den Entwicklern ging es vor allem darum, die langen Zahlenreihen, die GPS-Systeme produzieren, auf etwas zu reduzieren, an das man sich leichter erinnern kann. So entstanden die drei willkürlich gewählten Wörter.

«Ihnen wurde klar, dass es im englischen Lexikon genügend Wörter gibt, um jedem einzelnen drei Meter mal drei Meter Quadrat auf dem Planeten eine individuelle Adresse zuzuteilen», sagte Giles Rhys Jones von What3Words australischen Medien. Aus den 40'000 englischen Worten liessen sich 64 Billionen Kombinationen basteln und um die Erde abzudecken, seien nur 57 Billionen nötig gewesen.

Auch bei Katastropheneinsätzen hilfreich

In Tonga macht das neue Adresssystem das Leben der lokalen Postboten nun um ein Vielfaches einfacher. «Wenn jetzt die Post im Postamt ankommt, ist das Sortieren viel einfacher und schneller, weil wir wissen, welche Drei-Wort-Kombination Herrn X oder Frau X gehört», sagte Postchef Pomana. Der Tongaer hofft, bis Weihnachten jedem Bürger seine persönliche Adresse übermittelt zu haben.

Neben Tonga wird das neue Adresssystem künftig auch in Dschibuti, in der Mongolei und in der Elfenbeinküste eingeführt. Auch bei Katastropheneinsätzen wurde es bereits genutzt, um Rettungskräfte an die richtigen Orte zu senden. Laut Rhys Jones haben sowohl die Vereinten Nationen wie auch das Rote Kreuz die Methode bereits zum Einsatz gebracht.

Sie wollen wissen wie ihre Adresse heisst? Auf der Seite von What3Words können sie es herausfinden. (Berner Zeitung)