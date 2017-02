Frau nach Mord an Kims Halbbruder verhaftet

Im Zusammenhang mit dem Mord am Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist in Malaysia eine Frau festgenommen worden. Gemäss malaysischen Medien trug die 29-Jährige einen vietnamesischen Pass und wurde von der malaysische Polizei anhand Bilder einer Überwachungskamera identifiziert. Die Verdächtige wurde am Internationalen Flughafen von Kuala Lumpur gestoppt.

Südkoreanische Medien hatten am Dienstag berichtet, dass der 45-jährige Kim in Malaysia getötet wurde. Demnach wurde er von zwei nordkoreanischen Agentinnen vergiftet, die danach entkamen. Er soll den behandelnden Sanitätern gesagt haben, dass ihn jemand mit einem chemischen Spray besprüht habe.

«Der ermordete Mann ist Kim Jong Nam»

Die Polizei in Malaysia bestätigte zunächst den Tod eines Koreaners am Flughafen, ohne etwas zu dessen Identität sagen zu können. Allerdings reiste Kim unter falschem Namen.

Am Mittwoch schliesslich bestätigte die südkoreanische Führung die Medienberichte: «Unsere Regierung ist sich sicher, dass der ermordete Mann Kim Jong Nam ist», sagte ein Sprecher des Vereinigungsministeriums. Kim ist der ältere Halbbruder von Machthaber Kim Jong Un, beide haben denselben Vater, den früheren Machthaber Kim Jong-il .

In Ungnade gefallen

Der ältere Halbbruder von Kim Jong Un verbrachte viel Zeit im Ausland und äusserte sich öffentlich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat. Immer wieder hatte es Gerüchte gegeben, er könnte seinen Halbbruder an der Spitze des weitgehend abgeschotteten Landes ablösen.

Südkorea sprach von einem «Beispiel für die Brutalität und unmenschliche Natur» der nordkoreanischen Führung.

Update folgt... (mch/ap)