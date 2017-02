Halbbruder von Kim Jong-un am Flughafen vergiftet

Ein älterer Halbbruder des nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong-un ist am Flughafen in Kuala Lumpur angegriffen worden und auf dem Weg in ein Krankenhaus gestorben. Kim Jong-nam sei im Einkaufsbereich des Flughafens in der Hauptstadt Malaysias mit einer Flüssigkeit besprüht worden, teilte ein hochrangiger Vertreter der malaysischen Regierung heute mit. Der Vorfall habe sich bereits gestern ereignet.

Kim Jong-nam habe nach der Attacke an einem Informationsschalter nach Hilfe gefragt. Auf dem Weg in ein Krankenhaus sei er dann gestorben.

Täterinnen flüchtig?

Zuvor hatten südkoreanische Medien berichtet, dass Kim Jong-nam mit «vergifteten Nadeln» getötet wurde. Beide Täterinnen seien flüchtig, hiess es in den Berichten. Die Informationen wurden von offizieller Seite jedoch nicht bestätigt.

Nach Angaben des Polizeichefs des Distrikts hatte Kim Jong-nam auf einen Flug nach Macau gewartet. Dort soll er neben Malaysia und Singapur in den vergangenen Jahren gelebt haben, nachdem er in Nordkorea in Ungnade gefallen war.

Kim wollte ins Disneyland

Genaue Angaben zum Alter Kim Jong-nams gab es zunächst nicht. Er soll etwa Mitte 40 sein. 2001 erregte er Aufsehen, weil versucht hatte mit einem gefälschten Pass nach Japan einzureisen, um nach eigenen Angaben das Disneyland in Tokio zu besuchen. (jdr/AP)