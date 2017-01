Hochwasser hält Thailand in Atem

Schon seit Tagen können viele Thais im Süden des Landes ihre Dörfer nur noch mit Booten erreichen. Und für einige könnte es noch schlimmer kommen: Meteorologen rechnen ab dem heutigen Mittwoch neuen starken Regenfällen in der Katastrophenregion. Zudem warnen die Behörden in einigen Provinzen vor Erdrutschen.

Tourismus betroffen

Insgesamt sind bei den Überschwemmungen bereits mehr als 40 Menschen getötet worden. Laut offiziellen Angaben vom Wochenende sind rund 1,6 Millionen Menschen von dem Hochwasser betroffen sein.

Gleichzeitig erhöhen sich täglich die wirtschaftlichen Schäden: Die thailändische TMB Bank geht in einem am Dienstag veröffentlichten Report davon aus, dass die Flut allein in Betrieben bereits Schäden in Höhe rund 28 Milliarden Baht (745 Millionen Euro/ 799 Millionen Franken) verursacht haben dürfte. Besonders die dort ansässigen zahlreichen Kautschukplantagen leiden.

Ungewöhnliche Niederschläge

Von dem Hochwasser sind allerdings auch zahlreiche touristische Hotspots betroffen, wie beispielsweise die Region rund um Krabi. Derzeit ist Hochsaison in Thailand – Regen ist zu dieser Jahreszeit extrem ungewöhnlich. Allein auf der bekannten Ferieninsel Phuket rechnet die Bank bei der Tourismusindustrie mit Einbussen in Höhe von rund 30 Millionen Euro. Zahlreichen Reisende hätten ihre Buchungen storniert.

Laut Einschätzung der thailändischen Handelskammer könnten die Kosten für die Volkswirtschaft noch deutlich ansteigen. Sollte die Überflutungen die kommenden Monate anhalten, könnte die Flut Thailand mehr als 3 Milliarden Euro kosten und das Wirtschaftswachstum um bis zu 0,7 Prozent verringern. Der Grund: Kautschukbäume sterben ab, wenn sie zulange im Wasser stehen.

Risiko Krokodilfarm

Die Regierung hat nun angekündigt, die Schutzvorkehrungen zu verbessern und weiteres Gerät, wie beispielsweise Pumpen, in den Süden zu schicken. Sie müssen sich ausserdem um ein eher ungewöhnliches Problem kümmern: Die Behörden nehmen nun dutzende Krokodilfarmen in Augenschein. Einige Reptilien sind bei dem Hochwasser bereits entkommen. Allein der vom Hochwasser betroffenen Provinz Surat Thani leben rund 4000 Krokodile auf Farmen. (Berner Zeitung)