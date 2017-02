Indien: Modi vor Schicksalswahl

Der indische Premierminister Narendra Modi hat zum Regieren gerade wenig Zeit. Oft hat er derzeit gleich zwei grosse Kundgebungen an einem Tag. Bei seinen Auftritten gibt sich der Politiker volksnah. «Ich verstehe das Problem der Armen, denn ich habe selbst in Armut gelebt», rief er diese Woche seinen Zuhörern in Hardoi zu. «Und ich habe Verantwortung übernommen, ihre Leben zu verbessern.»

Alles ist auf Modi gerichtet

Indien steckt im Wahlkampf, in gleich fünf Bundesstaaten wird in diesen Wochen gewählt. Selten dürften regionale Parlamentswahlen so grossen Einfluss auf den gesamten Subkontinent gehabt haben. Und auch wenn der Regierungschef nicht direkt zur Wahl steht, blickt doch alles auf ihn. Nur drei Monate nach der radikalen Bargeldreform sind die Urnengänge vor allem eine Abstimmung über seine Politik.

Seine grösste Massnahme hallt noch immer nach. Am 8. No­vember erklärte Modi 500- und 1000-Rupien-Noten per Fernsehansprache kurzerhand für ungültig – und damit rund 86 Prozent des indischen Bargeldbestandes. Über Wochen mussten viele Inder stundenlang an Bankautomaten warten, um endlich wieder an Bargeld zu kommen.

Vor allem die arme Bevölkerung ohne Kreditkarten und Smartphones musste leiden. Die Regierung preist den Kahlschlag als notwendiges Instrument gegen Korruption und Steuer­hinterziehung – und Modi präsentiert sich nun als starker Mann, der die Betrüger zur Rechenschaft zieht.

In seinen Wahlkampfreden spricht er von einem «heiligen Moment» und verklärt die Entbehrungen der Bevölkerungen schon fast zu einem religiösen Opfer. Ob die Massnahme das wirtschaftliche Durcheinander tatsächlich wert war, ist unter Ökonomen dagegen höchst umstritten.

Klar ist, dass Modi vor den wichtigen Wahlen alles auf eine Karte gesetzt hat. Ob er mit der Bargeldreform sein Macherimage gestärkt hat oder das Chaos seine Organisationsfähigkeit infrage stellt – darüber gehen die Meinungen weit auseinander.

Der Riese wankt

Die Opposition sieht in der Bargeldreform endlich einen wunden Punkt beim Regierungschef. Und sie hat sich zusammengetan. Im wichtigsten Bundesstaat Uttar Pradesh haben die Kongresspartei und die Samajwadi Partei ein linkes Bündnis geschmiedet. Sollten sie regional erfolgreich sein, wird der aufstrebende Samajwadi-Chef Akhilesh Yadav bereits als möglicher Gegenkandidat für die nächsten landes­weiten Wahlen gehandelt.

Modi ist noch nicht am Ziel

Vor den Wahlen hat der Regierungschef allerdings noch einmal ein Ass aus dem Ärmel geschüttelt. Anfang des Monats hat die Regierung einen spendablen Haushalt vorgelegt.

In einer lang erwarteten Rede kündigte Finanzminister Arun Jaitley eine deutliche Erhöhung der Mittel für die Armutsbekämpfung an. Das dürfte Modi vor allem in Uttar Pradesh helfen, dem mit fast 200 Millionen Menschen bevölkerungsreichsten Bundesstaat, der stark ländlich geprägt ist. Sollte Modi erfolgreich sein, hätte er die nötige Rückendeckung, um seine Reformagenda weiter umzusetzen.

Ausserdem käme er seinem Ziel einer Mehrheit im indischen Oberhaus etwas näher. «Ein starkes Abschneiden der Modi-Partei könnte die Kräfteverhältnisse stark verändern und damit auch die langfristigen Wachstums­aussichten», analysiert Shilan Shah, Indien-Ökonom des Be­ratungsunternehmens Capital Economics.

Bisher sind Modis Regierungspartei BJP und ihre Verbündeten im Oberhaus deutlich in der Unterzahl – und konnten wichtige Reformvorhaben deswegen nicht umsetzen. Klar ist aber auch, dass Modi seine Pläne noch nicht verwirklicht sieht. Dass er 2019 wieder antreten wird, steht ausser Frage.

Wie gut seine Chancen sein werden, weiss er bereits am 11. März, wenn die Ergebnisse der Wahlen in den Bundesstaaten ­bekannt gegeben werden. Dann wird sich zeigen, ob die Ära Modi gerade erst beginnt – oder zu Ende geht. (Berner Zeitung)