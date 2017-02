Mord an Kim Jong-nam – Polizei verhaftet dritten Verdächtigen

Nach dem rätselhaften Tod des Halbbruders des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong-un in Malaysia gibt es offiziell drei Verhaftungen, aber wenig konkrete Beweise. Auch das Ergebnis der am Mittwoch abgeschlossenen Obduktion von Kim Jong-nam wurde am Donnerstag noch nicht veröffentlicht.

Bei den festgenommenen Personen handelt es sich nach Angaben der Behörden um junge Frauen aus Vietnam und Indonesien sowie um den mutmasslichen malaysischen Freund der Indonesierin. Die Frauen wurden anhand der Aufnahmen von Überwachungskameras des Internationalen Flughafens von Kuala Lumpur als Verdächtige bezeichnet.

Zu sehen ist auf Standfotos aber nur, dass sie wie andere Personen auf einem Gehweg vor dem Terminal stehen. Die malaysischen Behörden identifizierten sie anhand der Pässe, die sie bei sich führten. Indonesische Diplomaten besuchten die indonesische Verdächtige und betätigten danach, dass sie indonesische Staatsbürgerin sei. Mehr konkrete Informationen gab es nicht.

Halbbruder liebte das Glücksspiel

Das befeuerte weitere Spekulationen und Verschwörungstheorien, Kim Jong-un habe seinen in Ungnade gefallenen Halbbruder ermorden lassen. Der 45 oder 46 Jahre alte Kim Jong-nam lebte seit Jahren im Ausland, liebte Glücksspiel in Casinos, pflegte einen luxuriösen Lebensstil und fühlte sich vom Regime in Pyongyang verfolgt.

Er starb am Montag auf dem Weg ins Krankenhaus, nachdem er auf dem Flughafen plötzlich krank geworden war. Sanitätern habe er noch gesagt, dass er mit einer Chemikalie besprüht worden sei, teilten malaysische Behörden mit.

Südkoreanische Medien berichteten, zwei Frauen, die mutmasslich nordkoreanische Agentinnen seien, hätten ihn mit Gift ermordet und seien dann mit einem Taxi geflohen. Eine Verdächtige mit vietnamesischen Pass wurde in dem Flughafenterminal verhaftet, in dem Kim zusammengebrochen war. Dies sei am Mittwoch geschehen, hiess es. Die Indonesierin und ihr mutmasslicher Freund wurden separat am Donnerstag festgenommen.

Nordkorea hatte sich gegen eine Obduktion der Leiche Kim Jong Nams ausgesprochen, aber keinen formalen Protest dagegen eingelegt. Deshalb sei die Autopsie vorgenommen worden, erklärte der ranghohe malaysischer Polizeibeamte Abdul Samah Mat.

In Brief um Gnade gebetet

Kim Jong-nam hatte 2012 in einem Brief an seinen mächtigen Bruder um Gnade für sich und seine Familie gebeten. Nach dessen Aufstieg zum Staatschef 2011 hatte er sich zunächst über mangelnden Respekt und unzureichende finanzielle Unterstützung beschwert, sagte der südkoreanische Analyst Cheong Seong-chang. Nach der Hinrichtung seines Onkels und Beschützers Jang Song-thaek 2013 hielt er sich mit Kritik zurück.

In dem Brief 2012 soll er an Kim Jon-un geschrieben haben: «Ich hoffe, du nimmst den Befehl zurück, mich und meine Familie zu bestrafen. Wir können nirgendwo hingehen, uns nirgendwo verstecken, und die einzige Fluchtmöglichkeit ist Selbstmord.» (kat/dapd)