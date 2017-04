Nordkorea hält an Nuklearrakete fest

Ein erneuter nordkoreanischer Raketentest ist südkoreanischen Medienberichten zufolge gescheitert. Die Rakete eines unbekannten Typs sei «offenbar Sekunden nach dem Abschuss explodiert», meldete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das südkoreanische Militär.

Ein US-Militärvertreter bestätigte am Samstag ebenfalls, dass Nordkorea erneut eine Rakete abgefeuert habe. Die Rakete habe aber «keine Bedrohung» dargestellt.

Flugzeugträger unbrauchbar machen

Trotz des gescheiterten Raketentests hält Nordkorea laut seiner Staatsmedien am Ziel fest, eine Nuklearrakete zu entwickeln, die das US-Festland erreichen kann. Die riesige Fläche der USA läge für präventive Nuklearschläge völlig ungeschützt, hiess es in der Zeitung.

Mit Blick auf die Flugzeugträgergruppe «USS Carl Vinson», die sich auf dem Weg in Gewässer vor der Koreanischen Halbinsel befinden soll, schrieb die Zeitung, dass es für das nordkoreanische Militär kein Problem darstelle, den Flugzeugträger unbrauchbar zu machen.

Trump: Raketentest sei «schlecht»

US-Präsident Donald Trump sieht in dem jüngsten Raketentest Nordkoreas eine Respektlosigkeit gegenüber China. Nordkorea missachte mit dem fehlgeschlagenen Test einer ballistischen Rakete die Wünsche Chinas und dessen «hoch respektierten Präsidenten», schrieb Trump auf Twitter.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. April 2017

Der Test sei zwar nicht erfolgreich gewesen, trotzdem sei er «schlecht», so Trump. Er war kurz nach dem Bekanntwerden des Raketentests darüber informiert worden.

Nordkorea müsse Atomwaffen aufgeben

Auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist sich nach Angaben des französischen UN-Botschafters einig darüber, dass Nordkorea entnuklearisiert werden muss. Es gäbe zwar verschiedene «Nuancen» in der Politik der Ratsmitglieder, an welchen gearbeitet werden müsse, so François Delattre. Aber in der Auffassung, dass Nordkorea seine Nuklearwaffen aufgeben müsse, seien sich alle einig.

Der Rat müsse «sehr kräftige» Sanktionen anwenden und notfalls auch Neue aufnehmen, sagte Delattre. Zudem sollten die Verstösse Nordkoreas gegen die Menschenrechte angeprangert werden.

Angriff nicht ausgeschlossen

Nordkorea hat seit 2006 fünf Atomwaffentests vorgenommen, davon zwei im vergangenen Jahr. Zugleich arbeitet die Führung in Pyongyang an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten.

US-Aussenminister Rex Tillerson hatte am Vortag für schärfere Sanktionen gegen das kommunistische Land geworben, das immer wieder mit Raketen- und Atomtests provoziert. US-Präsident Donald Trump kündigte unlängst ein härteres Vorgehen gegen Nordkorea an und schloss auch einen Angriff nicht aus. (oli/dapd)