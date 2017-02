Samsung im Korruptionssumpf

«Wir werden tun, was in unserer Macht steht, um dafür zu sorgen, dass die Wahrheit vor Gericht zum Vorschein kommt», verkündete der Elektronikkonzern Samsung wenige Stunden nach der Festnahme von Lee Jae-yong, dem Enkel des Firmengründers und De-facto-Konzernchef.

Lee wird vorgeworfen, zwei nicht gewinnorientierte Organisationen, welche von Choi Soon-sil, einer engen Vertrauten von Präsidentin Park Geun-hye, geleitet werden, mit Spenden in Höhe von bis zu 41 Milliarden Won (36 Millionen Franken) versorgt zu haben. Unter anderem soll er Chois Tochter ein Pferd gekauft und ihre reiterliche Ausbildung finanziell unterstützt haben.

Konsequenzen befürchtet

Im Gegenzug soll Lee die Unterstützung der Regierung für die Fusion zweier Samsung-Unternehmen erwartet haben. Die umstrittene Fusion fand bereits 2015 statt und diente gemäss Medienberichten hauptsächlich der Konsolidierung von Lees konzerninterner Machtposition.

Bereits im Dezember hatte Lee vor dem Parlament einen Teil der Zahlungen zugegeben und bedauert, Chois Tochter finanziell unterstützt zu haben. Dass er eine Gegenleistung verlangt habe, bestreitet der 48-jährige Konzernerbe jedoch.

Im Januar hatte das Distrikt­gericht in Seoul einen Antrag auf Haftbefehl der mit dem Prä­sidentenskandal beauftragten Sonderermittler abgelehnt, mit der Begründung, es gebe nicht ausreichend Gründe für Lees Verhaftung. Gestern gaben die Richter einem neuen Antrag der Ermittler jedoch statt. «Angesichts eines neu hinzugekom­menen Tatverdachts ist es notwendig, Lee zu verhaften», erklärte ein Gerichtssprecher.

Ermittlungen gegen Park

Beobachter gehen davon aus, dass Lees Festnahme auch die Ermittlungen gegen die Präsidentin beschleunigen wird. Im Dezember hatte das Parlament ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet, da sie ihrer Freundin Choi erlaubt haben soll, Einfluss auf die Regierungsgeschäfte zu nehmen, obwohl diese kein Amt innehat.

Seither ist Park von ihren Amtspflichten entbunden, bleibt aber weiterhin offiziell Präsidentin, bis das Verfassungsgericht die Amtsenthebung bestätigt oder für ungültig erklärt.

Bevölkerung demonstriert

Analysten warnen, die jüngsten Entwicklungen könnten auch ­negative Auswirkungen auf den Samsung-Konzern und möglicherweise die ohnehin schwächelnde südkoreanische Wirtschaft haben. Samsung ist nicht nur der weltweit grösste Smartphone-Hersteller und der grösste Konzern des Landes, sondern ist auch für 20 Prozent der Exporte verantwortlich.

Sollte Lee tatsächlich längere Zeit in Haft bleiben, fehle dem Konzern ein oberster Entscheider, da der offizielle Konzernchef seit mehr als zwei Jahren nach einem Herz­infarkt nicht geschäftsfähig ist, warnt die japanische Wirtschaftszeitung «Nikkei».

Unterdessen wächst der Unmut in der Bevölkerung. In den vergangenen Wochen gingen immer wieder Tausende Menschen auf die Strasse, um gegen Kor­ruption in der Politik, aber auch gegen die staatlich sanktionierte, undemokratische Bevorzugung der grossen Konzerne zu protestieren. (Berner Zeitung)